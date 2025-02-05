辜嚴倬雲辭世 中國大陸國台辦表達哀悼

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（中央社台北5日電）中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚針對海基會創會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲辭世說，辜嚴倬雲堅持「九二共識」，積極促進兩岸交流。陸方對她的辭世深感悲痛，並表示沉痛哀悼，同時向家屬致以深切慰問。

中國大陸國務院台灣事務辦公室晚間以朱鳳蓮答記者問名義，透過書面作上述表示。

朱鳳蓮表示，驚悉辜嚴倬雲辭世，陸方深感悲痛，海峽兩岸關係協會（海協會）已向她的家屬致唁電。

她指出，辜嚴倬雲承繼家學，致力弘揚中華文化，長期參與兩岸各領域交流合作，曾陪同辜振甫參加「汪辜（辜汪）會談」、「汪辜（辜汪）會晤」，為推動兩岸關係改善、發展作出積極貢獻。

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朱鳳蓮說，辜嚴倬雲女士堅持「九二共識」，積極促進兩岸交流。陸方對她的辭世表示沉痛哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

雲品國際今天上午透過新聞稿宣布，台泥公司榮譽董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲於2月4日辭世，享壽105歲。海基會及陸委會先後表達哀悼。（編輯：邱國強）1140205