辜嚴倬雲辭世 海基會：目前無對岸來台弔唁訊息

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（中央社記者李雅雯台北7日電）海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲4日辭世，享壽105歲。海基會今天表示，目前未有對岸海協會或相關單位派人來台弔唁訊息，倘若有所申請，樂於提供各式協助。

海峽交流基金會（海基會）7日下午召開背景說明會，由秘書長羅文嘉主持。

羅文嘉表示，海基會創立不容易，經歷過政黨更迭、對岸領導人更換，在國際情勢持續變化中，海基會追求兩岸和平穩定、透過對話化解歧異的心情與願望始終不變，對於辜嚴倬雲生前在兩岸工作所做的努力與奉獻表達誠摯感謝。

羅文嘉指出，目前沒有對岸海峽兩岸關係協會（海協會）或相關單位派人來台弔唁辜嚴倬雲的訊息，本於人情基礎，倘若有所申請，將樂於提供各項協助，只要來台內容與申請計畫相符合，這是基本要求。

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海基會董事長吳豊山今天上午與羅文嘉前往設於台泥大樓的靈堂弔唁辜嚴倬雲。

吳豊山彼時受訪表示，辜振甫為海基會第一任董事長，功在國家；辜嚴倬雲一直陪著去做兩岸交流對話的事情，覺得她很了不起；她是高壽了，還是覺得很惋惜，「我們特別來表示我們的敬意」。（編輯：張淑伶）1140207