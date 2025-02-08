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中泰聯合聲明：零容忍打擊人口販運電信網路詐騙

2025/2/8 14:17
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（中央社台北8日電）泰國總理貝東塔近日訪問中國並與中國國家主席習近平會面。新華社今天報導，中泰發表聯合聲明，提到在雙邊合作機制下，以零容忍的態度加強打擊人口販運、電信網路詐騙等。

中泰聯合聲明共有22點，當中包括雙方強調，在雙邊、瀾湄合作等地區合作機制下，以零容忍的堅決態度，加強打擊人口販運、電信網路詐騙、毒品走私、非法網路賭博、洗錢等跨境犯罪，展開湄公河聯合巡邏執法行動。

聲明又指，雙方將進一步討論儘早確立適當協調合作機制，有效打擊網賭電詐。雙方同意積極參與「平安瀾湄行動」，共同推進瀾湄司法合作，維護地區人民生命財產安全。

據新華社發布的聲明，泰方重申堅定奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，不支持任何「台獨」主張，支持中國「一國兩制」方針。

聲明表示，雙方同意共同加快中泰鐵路一期工程建設，盡快確定二期合作模式，爭取儘早啟動二期工程建設。雙方認為應當紮實推進中老（寮國）泰聯通發展構想，確保三國早日實現「無縫聯結」。

聲明又表示，雙方致力於通過加強傳統和非傳統安全合作，進一步加強兩軍各層級交往、聯演聯訓、國防工業、能力建設、人員培訓和技術轉讓等領域合作。

雙方同意推進高品質實施「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），支持香港加入RCEP，期待於2025年儘早簽署中國－東協自貿區3.0版升級議定書。中泰簽署了經濟發展、數位經濟、人工智慧、海關便利化和農食產品市場准入、核技術、月球探測、綠色發展、郵政、新聞媒體等領域合作文件。

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聲明提到，兩國將繼續與其他東協國家一起全面有效落實「南海各方行為宣言」。

聲明表示，貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）邀請中國領導人在雙方方便時訪問泰國。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1140208

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