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汪道涵之子來台不得受訪 國台辦：台灣設限兩岸交流

2025/2/12 12:19
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（中央社記者謝怡璇北京12日電）前海協會長汪道涵之子汪致重於11日抵台，弔唁海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲。國台辦發言人朱鳳蓮表示，汪致重一行人被要求不得接受媒體訪問、不安排其他行程，這是對兩岸交流設限，表明言論自由是空洞口號。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體提問時，作上述表示。

朱鳳蓮表示，在辜公亮文教基金會的協助下，海協會前會長汪道涵之子汪致重一行於2月11日赴台弔唁辜嚴倬雲女士。在辦理相關手續過程中，「台灣有關部門」透過基金會要求汪致重一行在台期間不接受媒體訪問、不安排其他行程。

朱鳳蓮表示，「民進黨當局」對兩岸交流處處設限，再次充分表明其所謂「善意」和「言論自由」都是名不副實的空洞口號，也暴露其對兩岸包括民間交流在內的各項交流活動的抵制阻撓心態。

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朱鳳蓮稱，辜嚴倬雲生前親歷「汪辜（辜汪）會談」等兩岸關係發展史上的重要時刻，為推動兩岸交流作出積極貢獻。

海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲4日辭世，享壽105歲。大陸委員會（陸委會）11日透過書面表示，前海協會長汪道涵之子汪致重夫婦、上海市台辦副主任王立新等5人於11日抵台，完成弔唁後已於11日返回上海。（編輯：吳柏緯）1140212

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