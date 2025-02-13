陸委會：台旅會規劃赴陸屬交流性質 非正式協商

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（中央社記者李雅雯台北13日電）中國大陸國台辦指稱，去年11月台旅會擬赴陸會晤海旅會，卻以經費不足為由臨時取消。陸委會今天表示，台旅會規劃赴陸參訪順道拜會海旅會，屬於交流性質、不是正式協商。

大陸委員會（陸委會）13日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。關於觀光小兩會（台旅會、海旅會）在北京會晤規劃被臨時取消等訊息，陸委會先前未多做回應，這是陸委會首度加以說明。

梁文傑表示，台旅會幾位董事去年11月規劃赴陸參訪，順道拜會海旅會，這是屬於參訪交流性質，這與觀光小兩會正式溝通、協商等性質不一樣，「既然性質不一樣，那就不要混為一談」。

梁文傑重申兩岸觀光先循觀光小兩會協商必要性。他說，過去陸客團來台觀光熱烈時候，可以看到「一條龍」、低價團等狀況，還有分配問題；中國大陸組團社都有官方背景，其要給哪些台灣旅行社承接，中間灰色地帶問題需要先透過協商釐清。

梁文傑強調，為了兩岸觀光品質，先循觀光小兩會協商有必要性，目前台旅會已經透過相關管道與海旅會表達協商的意願。

梁文傑提到，過去一年多約有90多個由旅遊相關專業人士組成的大陸踩線團來台，這是專業交流、民間交流，其與為了兩岸觀光政策開放做準備的正式踩線團不同，為了來台參加旅展等一般大陸踩線團，基本上還是會批准其來台。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）7日透過「答記者問」形式表示，「為了進一步恢復大陸居民赴台旅遊，2024年11月，我們考慮台旅會請求，同意台旅會來訪並與海旅會會面，台旅會卻以經費預算不足為由臨時取消行程」。

國台辦彼時提到，不反對兩岸旅遊恢復後，由觀光小兩會就兩岸旅遊具體問題聯繫、溝通；「但反對假借小兩會溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實」。（編輯：廖文綺）1140213