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財產遭充公 前香港立法會議員許智峯批政治報復

2025/2/18 11:14（2/18 12:35 更新）
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（中央社記者張謙香港18日電）前香港立法會議員許智峯在社群平台發文稱，香港法庭頒令將他及家人的港幣80多萬元（約合新台幣320萬元）財產充公，此舉侵犯人權，是政治報復；港府則稱法庭依法行事，並無充公私人財產情況。

遭香港警方通緝、目前人在澳洲的許智峯表示，香港法庭昨天頒下國安法財產充公令，涉及他及妻子、母親在香港的財產，以及他作為民事案件提告人存放於律師樓的民事訴訟費。

他表示，「充公令荒謬絕倫，是不折不扣的侵犯人權行為，旨在打擊仍在為香港民主與自由發聲的人，並對我持續在國際上倡議對港政策的工作進行政治報復。」

他指出，港方估計他的Patreon網上訂閱平台收入最高可達1200萬元，因此判處他應該被充公80多萬元。

對於許智峯的說法，港府昨晚發表聲明指法院是根據維護國家安全條例實施細則，沒收許智峯所干犯的危害國家安全罪行的得益，並指有人在網上對法庭依法採取的行動作出失實抹黑和惡意攻擊，對此予以強烈譴責和反對。

港府發言人說，提出沒收令申請是行之有效的做法，是要防止犯罪者從其犯罪行為獲益。

發言人稱許智峯身負多項刑事控罪，現為警方懸賞通緝人士，而沒收令的申請和發出都有嚴格條件，絕對不存在所謂可以「隨時」或者「任意」沒收私人財產的情況。

發言人並指出，許智峯潛逃離港前後，將接近250萬元的個人資產轉移饋贈給母親及妻子，法庭也信納由律政司提交的相關交易證據。

港府發言人強調，危害國家安全是非常嚴重罪行，政府定必竭盡所能，用一切合法手段追捕及打擊危害國家安全的罪犯，追究其法律責任，維護國家安全。

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許智峯是前民主黨成員，因涉及多案被控，包括搶手機及參與議會衝突等；2020年11月，他在保釋之下獲法庭批准以公務理由離港，但12月前往丹麥後宣布流亡。

許智峯流亡海外後，曾在Patreon籌資平台開設帳號，透過客戶訂閱接受外界金錢資助。（編輯：周慧盈）1140218

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