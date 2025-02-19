廣州招募環衛工設35歲門檻 年齡歧視惹議

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（中央社記者謝怡璇北京19日電）中國業界存在「35歲門檻」，即35歲以上的青壯年在職場易遭遇年齡歧視。近期廣州當地招募環衛工人，年齡須在35歲以下，「35歲門檻」再次引發討論，凸顯中國民眾對職場年齡歧視的擔憂。

據羊城晚報、大皖新聞等陸媒報導，近期廣州市白雲區人民政府官網發布招募公告。公告提到，新市街道辦事處招募6名環衛工人，年齡須在35周歲及以下，持有汽車駕照者可以適當放寬至40周歲。

廣州市白雲區新市街道辦事處的工作人員表示，這次招募的員工不屬於公務員和事業編制內人員，招募條件是根據單位用人需求設置。

消息發布後，關於「35歲門檻」再次引發諸多討論。有中國網友表示，「內捲翻天，街道辦招環衛工只招90後」，「35歲正值上有老、下有小的年紀，35歲以上就被社會淘汰，生活不易」。

央視今天報導，公司招募存在年齡歧視的問題屢見。長沙市望城區近日發布「事業引才博士公開引進公告」，要求年齡在28歲以下，但一般博士生畢業時大多已29歲；深圳一知名飲料店也要求店員年齡須在25歲以下。

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報導指出，近年中國全國兩會，多位代表和委員都曾提出關於「35歲門檻」的建議，立法懲治35歲就業歧視。也有專家呼籲，廢除公務員錄用的35歲門檻，不僅僅是要求解除公務員職缺的年齡限制，更是希望藉由改變招募方式，使社會摒棄就業年齡歧視，適應高齡化社會發展需求的共識。

其實近年來，中國公務員招考逐漸嘗試破除35歲門檻，如2023年度公務員省考，有約10個省將部分職缺年齡調整為40周歲以下。中央機關及其直屬機構2025年度公務員考試，也將具有2025年應屆碩士、博士研究生身分的考生，應試年齡限制放寬到40周歲以下。（編輯：吳柏緯）1140219