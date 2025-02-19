加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
財劃法去年底三讀增3753億統籌分配稅款 立院今送出咨請總統公布
首頁 / 兩岸
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 兩岸

習近平座談後 中國金監總局：提高民企融資滿足度

2025/2/19 19:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）中國民企向銀行申貸困難存在已久。中共總書記習近平17日召開民企座談會後，中國國家金監總局黨委18日召開會議，宣示要保持對民企穩定有效的增量信貸供給，加大民營小微企業首貸、續貸、信用貸支持力度，確實提高民企融資滿足度。

新京報報導，這場會議首先傳達學習習近平在民營企業座談會上的講話精神，研究部署貫徹落實措施。中國國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤主持會議。

會議認為，習近平在會中的講話「立意高遠、思想深邃、論述精辟、內涵豐富」，為做好支持民營企業發展的各項工作「指明了方向路徑，提供了根本遵循」。

會議指出，金監總局系統要堅持問題導向，繼續下大力氣引導督促銀行業、保險業將民營企業金融服務「做實、做深、做精」，「抓關鍵，出實招，見行動」。

會議要求，要保持對民營企業穩定有效的增量信貸供給，加大民營小微企業的首貸、續貸、信用貸支持力度。為重點民間投資項目搭建銀企（銀行與企業）精準對接平台，充分發揮「支持小微企業融資協調工作機制」作用，落實好「無還本續貸」政策，加強科技賦能普惠金融，「確實提高民營企業融資滿足度」。

google news透過 Google News追蹤中央社

會議提出，要用好「白名單」機制，打好房地產各項融資工具的「組合拳」，滿足包括民營房企在內的各類房地產企業不同環節、不同階段的合理融資需求。

會議強調，要豐富保險產品體系，穩步推進金融資產投資公司股權投資試點工作，加強和完善對民營企業的綜合金融服務。在金融業市場准入方面「一視同仁、公平對待」各類所有制企業。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140219

#中共
#習近平
#民企
#中國國家金融監督管理總局
習近平
民企座談會後官媒紛紛附和 強調中國經濟前景佳華郵：川普覬覦格陵蘭加薩 加深中國犯台隱憂
習近平
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普長子：美國軍事力量應聚焦中國 避免戰爭
19
更多編輯台推薦新聞：