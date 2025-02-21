陸來台弔唁辜嚴倬雲 海基會還原接洽過程

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（中央社記者李雅雯台北21日電）前海協會長汪道涵之子汪致重等人日前來台弔唁海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲。海基會秘書長羅文嘉說，接獲家屬詢問電話後隨即協助安排，國台辦稱「設限」與事實不符。

海峽交流基金會（海基會）21日下午召開背景說明會，由羅文嘉主持。羅文嘉表示，汪致重夫婦、上海市台辦副主任王立新與另兩名官員一起來台弔唁辜嚴倬雲，從接機到送機，海基會人員都在現場協助。

羅文嘉提到，海基會7日召開背景說明會時，尚未有對岸人士來台弔唁訊息；隔天、8日深夜11時許才接獲辜嚴倬雲家屬來電詢問，提到對岸有人希望來台弔唁，詢問政府態度為何，接獲來電後隨即與陸委會討論、安排，很快地做出回應。

羅文嘉提到，對於汪致重等一行人來台弔唁辜嚴倬雲一事，政府提供了全力協助，包括機場通關、接機、送機等部分，雙方碰面時也有清楚介紹「我們是海基會的人員」，對方也表達了謝意；海基會沒有大加宣傳，原因在於只是想把事情做好。

「後來覺得很遺憾，看到國台辦的發言」，羅文嘉說，國台辦指稱汪致重等一行人來台受到多方阻撓，指責政府多處設限，這樣的說法與事實不符，不接受媒體採訪不是針對汪致重等一行人，所有陸籍人士來台都是一樣的原則要求。

辜嚴倬雲4日辭世，享壽105歲。汪致重與夫人張思華、王立新與另兩名官員共5人11日抵台弔唁辜嚴倬雲，完成弔唁後隨即於同天返回上海。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮12日表示，台灣有關部門透過辜公亮文教基金會要求其在台期間不接受媒體訪問、不安排其他行程，使得汪致重等一行人匆匆來回，「民進黨當局對兩岸交流處處蠻橫設限」。

陸委會12日回應，政府立場一貫，充分尊重家屬意願以提供必要協助。由於陸方提出申請非常緊迫，政府各相關機關人員犧牲假期，在最短時間內完成審查，讓弔唁行程順利圓滿完成。

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陸委會強調，對於中國大陸具備黨政背景相關人士來台，政府一向要求申請人來台必須遵守「三不一低調」，對於汪致重等人也理應遵循，政府沒有差別待遇。

「三不一低調」是指，不得從事對台宣傳行為等與許可目的不符的活動、不發表與活動無關政治性言論與宣傳、勿有矮化台灣的行為或用語、來台不得接受媒體採訪與保持低調。（編輯：周慧盈）1140221