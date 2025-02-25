習近平座談會後 擬禁對民企採取沒法律依據罰款

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（中央社台北25日電）中國地方警察對民企異地執法，包括凍結企業資金或罰款，嚴重影響民企信心。中國國家主席習近平日前召開座談會表態支持民營經濟後，民營經濟促進法草案二審稿擬增加規定不得實施沒有法律法規依據的罰款。

中國地方警察異地趨利性執法，俗稱「遠洋捕撈」，原因之一是地方財政緊絀，跨省執法對民企罰款或凍結資金等。

習近平17日召開民企座談會，表態支持民企發展，更指要強化執法監督，集中整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，要依法保護民營企業和民營企業家的合法權益。

據新華社24日報導，民營經濟促進法草案二審稿24日提請十四屆全國人大常委會第十四次會議審議，草案二審稿增加規定，任何單位不得違反法律、法規向民營經濟組織收取費用，不得實施沒有法律、法規依據的罰款，不得向民營經濟組織攤派財物，以進一步保障民企。

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此外，草案二審稿還增加了其他規定，包括國務院和縣級以上地方政府，定期向人大常委會報告促進民營經濟發展情況。有關行業協會商會及時反映行業訴求，為民營經濟組織及其經營者提供訊息諮詢、宣傳培訓、市場拓展、權益保護、糾紛處理等方面的服務。

中國全國人大常委會去年12月對民營經濟促進法草案進行初次審議，之後廣泛徵求社會意見。新華社報導表示，普遍認為草案對激發民營經濟發展動能，推動高質量發展具有重大意義，建議進一步修改完善後盡快審議發布。（編輯：陳鎧妤/吳柏緯）1140225