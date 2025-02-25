瑞士駐中大使：俄烏戰爭相關會談以後會在瑞士召開

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（中央社記者謝怡璇北京25日電）瑞士駐中國大使白瑞誼今天針對俄烏戰爭已屆3年表示，瑞士期待在國際上協助其他國家展開接觸，目前沙烏地阿拉伯正在首都利雅德籌備相關會議，以後會在瑞士召開。

由中國人民大學重陽金融研究院主辦的「人大重陽區域國別論壇之大使講壇」系列，今天邀請白瑞誼（Jürg Burri）擔任主講人，他在回答現場觀眾提問時作上述表示。

白瑞誼表示，俄羅斯入侵烏克蘭，瑞士政府對俄羅斯進行制裁，同時沒有向任何一方提供武器，希望能積極促和。2024年6月，瑞士組織烏克蘭和平峰會，當時條件並不成熟；現在沙烏地阿拉伯正在利雅德籌備美國、俄羅斯、烏克蘭三方參加的會議，以後會在瑞士召開，瑞士政府會盡力支持幫助結束戰爭的任何努力。

白瑞誼在演講中特別強調，瑞士在國際關係中扮演「橋梁」的作用，在國際上可幫助其他國家展開任何接觸，包括居中調停、傳遞訊息，這些過程均會保密。在各方對話上，瑞士扮演非常重要的通道。

針對現場提問關於中美貿易戰等經濟議題，白瑞誼回應，美國是瑞士最大的貿易夥伴之一，瑞士在跟美國交流時會表達貿易、技術開發觀點，並願意和所有國家建立貿易關係。瑞士期許能不局限在大國之下，跟每個國家都進行貿易。

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中國與瑞士高層近幾年保持互動，2024年1月中國國務院總理李強對瑞士進行正式訪問，2月展開中瑞第3輪外長級戰略對話，7月瑞士科技教育代表團到訪中國。今年1月，中國國務院副總理丁薛祥訪問瑞士。至於中瑞高層今年是否還有互訪行程，白瑞誼回應，今年還在努力制定相關規劃，目前還無法公開確認任何安排。

至於瑞士對台立場，白瑞誼強調，有些瑞士企業在台發展、貿易，但外交政策上，瑞士仍遵循「一個中國政策」（One China Policy）。（編輯：邱國強）1140225