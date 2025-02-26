教育部禁統戰部所轄學校交流 國台辦：干擾兩岸教育

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（中央社記者謝怡璇北京26日電）教育部20日宣布禁止大專院校與中國大陸統戰部所轄學校交流合作。國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，兩岸學校間正常的交流合作和台灣學生正常升學讀書都要禁止，是假借防範統戰之名，行阻撓、干擾兩岸教育之實。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體提問時，作上述表示。

朱鳳蓮稱，暨南大學、華僑大學都是大陸知名高校（大專院校），學術水準和社會聲譽享譽海內外，尤其暨南大學前身暨南學堂早在1906年就已經成立。多年來，兩所學校培養大批的優秀學生，包括港澳台學生。

根據日前中國大陸發布的「大陸高校2025年港澳台聯合招生」，台灣學生可以藉由參加聯招考試，進入暨南大學、華僑大學兩校。

朱鳳蓮表示，兩岸學校間正常的交流合作和台灣學生正常升學讀書都要禁止，是假借防範統戰之名，行阻撓干擾兩岸教育之實。「民進黨當局」有關人士稱，所謂保護青少年免於被統戰，純屬無稽之談。

另外，教育部先前曾研議讓第三地陸生台就學，陸委會也表示抱持樂見立場。朱鳳蓮回應，「民進黨當局」對大陸學生赴台就讀設置很多不合理限制、給予很多不公平對待。「請問大家在當前嚴峻的台海形勢下，大陸學生為什麼要忍氣吞聲赴台就讀，他們的家長能夠放心嗎？」

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朱鳳蓮稱，如果真心希望大陸學生赴台就讀，就應當儘早地撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙，而不是企圖製造不承認九二共識，兩岸也能協商對話的假象。

教育部20日宣布禁止大專院校與中國大陸統戰部所轄學校交流合作，被點名3所學校包括廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院；廣州暨南大學學歷將不再被教育部採認，華僑大學、北京華文學院原就不在認可名單中。（編輯：吳柏緯）1140226