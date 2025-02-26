加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
長榮航3月起機上禁用行動電源 款式挑選、搭機攜帶注意事項一次看
首頁 / 兩岸

兩岸觀光 國台辦：小兩會溝通只是擋箭牌

2025/2/26 13:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝怡璇北京26日電）陸委會主委邱垂正日前表示，期盼透過小兩會溝通改善過去「觀光1.0」，使「觀光2.0」順利推動。國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，小兩會溝通只是擋箭牌，「觀光2.0」等說法是試圖否定2008年以來兩岸旅遊交流合作的重大成果。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體提問時，作上述表示。

朱鳳蓮表示，兩岸旅遊問題的癥結和障礙，是「民進黨當局」刻意干擾、破壞兩岸人員往來和各領域交流合作。「其所謂歡迎陸客來台只是騙人的幌子，先通過小兩會溝通也只是擋箭牌」。

朱鳳蓮說明，之前台灣有關方面曾估算，2008年7月至2012年6月底，大陸居民赴台旅遊人數累積超過398萬人次，為台灣經濟帶來超過新台幣2023億元收益，「難道這些真金白銀是『垃圾』嗎」？

google news透過 Google News追蹤中央社

朱鳳蓮表示，所謂「觀光1.0」、「觀光2.0」，都是「民進黨當局」為了干擾阻撓大陸居民赴台旅遊變換的說辭。先是把兩岸旅遊「小兩會」溝通作為先決條件，現在又試圖否定2008年以來兩岸旅遊交流合作取得的重大成果，以及給台灣民眾、業者帶來的巨大利益，完全是罔顧事實。

陸委會主委邱垂正18日接受廣播節目專訪時強調，期盼透過小兩會溝通改善過去的「觀光1.0」，確保國人、業者權益，使「觀光2.0」順利推動。（編輯：陳鎧妤）1140226

朱鳳蓮
湖北省台辦主任與海基會有約晤 國台辦：不屬實領陸居住證擬納管 國台辦：嚴重挑戰兩岸關係
邱垂正
曹興誠指中國介入罷免 邱垂正：全力查處境外勢力教部談陸生來台未獲回應 陸委會：對岸沒有善意
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

50
更多編輯台推薦新聞：