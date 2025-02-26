兩岸觀光 國台辦：小兩會溝通只是擋箭牌

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（中央社記者謝怡璇北京26日電）陸委會主委邱垂正日前表示，期盼透過小兩會溝通改善過去「觀光1.0」，使「觀光2.0」順利推動。國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，小兩會溝通只是擋箭牌，「觀光2.0」等說法是試圖否定2008年以來兩岸旅遊交流合作的重大成果。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午舉行例行記者會，朱鳳蓮在回答媒體提問時，作上述表示。

朱鳳蓮表示，兩岸旅遊問題的癥結和障礙，是「民進黨當局」刻意干擾、破壞兩岸人員往來和各領域交流合作。「其所謂歡迎陸客來台只是騙人的幌子，先通過小兩會溝通也只是擋箭牌」。

朱鳳蓮說明，之前台灣有關方面曾估算，2008年7月至2012年6月底，大陸居民赴台旅遊人數累積超過398萬人次，為台灣經濟帶來超過新台幣2023億元收益，「難道這些真金白銀是『垃圾』嗎」？

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朱鳳蓮表示，所謂「觀光1.0」、「觀光2.0」，都是「民進黨當局」為了干擾阻撓大陸居民赴台旅遊變換的說辭。先是把兩岸旅遊「小兩會」溝通作為先決條件，現在又試圖否定2008年以來兩岸旅遊交流合作取得的重大成果，以及給台灣民眾、業者帶來的巨大利益，完全是罔顧事實。

陸委會主委邱垂正18日接受廣播節目專訪時強調，期盼透過小兩會溝通改善過去的「觀光1.0」，確保國人、業者權益，使「觀光2.0」順利推動。（編輯：陳鎧妤）1140226