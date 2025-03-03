回應美國務卿涉台言論 北京：停止越界踩線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海3日電）美國國務卿盧比歐近日就台灣、經貿、COVID-19疫情、印太等問題對中國指責。中國外交部發言人林劍今天說，「如果美方不希望引發衝突，就應該停止在台灣問題上越界踩線」。

陸媒環球網報導，中國外交部今天的例行記者會上，林劍對盧比歐（Marco Rubio）近日接受美媒採訪談及上述議題表示，盧比歐的有關言論充斥著冷戰思維，散布謊言謬論，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

他稱美方「歪曲一個中國原則」，執意「以台制華」，「台灣當局在美支持縱容下倚美謀獨，這才是對台海現狀最根本的改變」。

林劍重申，台灣問題是中美關係最重要最敏感、最具爆炸性的問題。「如果美方不希望引發衝突，就應該停止在台灣問題上越界踩線。」

在經貿議題方面，他批評美方以芬太尼為藉口對中國加徵關稅，損害的是美國自身經濟利益和國際信譽。中方願和美方在平等和相互尊重的基礎上，通過對話磋商解決各自關切，同時將採取一切必要措施維護自身的正當權益。

他表示，亞太是合作發展的高地，不是地緣博弈的棋局。在亞太搞陣營對抗不符合時代潮流，也違背地區國家共同願望，注定失道寡助，絕不可能得逞。

林劍正告美方，「謊言重複千遍也變不成事實，抹黑汙衊中國，誤導不了世界，搞『麥克風外交』不會給中美關係帶來任何好處」。

國際關係領域中，「麥克風外交」通常是指國家之間由於互信不夠、溝通缺乏，在外交過程中出現各說各話和不顧及對方感受的現象。

透過 Google News 追蹤中央社

盧比歐2月26日在福斯新聞（Fox News）節目受訪時說，美國反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為，這是多年的立場，不會摒棄。如果半夜接獲情報稱中國犯台，美國將履行承諾，防止這種情況發生。

他還說，中國試圖把美國從印太地區逐出，但美國是太平洋國家，與當地的關係穩固，不會放棄與日本、韓國的關係。（編輯：周慧盈）1140303