加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
王大陸嫌接機車太爛涉找人毆打司機 檢依殺人未遂送辦
首頁 / 兩岸

美對中再加10%關稅 中國外交部：打關稅戰奉陪到底

2025/3/4 16:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）針對美國對中國再加徵10%關稅，中國外交部發言人林劍今天在例行記者會上以強硬的措辭回應，指美方執意打關稅戰、貿易戰，中方將奉陪到底。

美國總統川普於美東時間3日簽署命令，對中國再加徵10%關稅，連同此前已加徵的10%關稅，累計加徵20%關稅，4日起實行。中國國務院關稅稅則委員會、中國商務部今天相繼宣布反制措施，包含對美國農產品雞肉、玉米，以及大豆、牛肉等加徵15%、10%關稅，將15家美實體列出口管制名單、10家美企列不可靠實體清單。

林劍今天在例行記者會上表示，美方執意以芬太尼問題為藉口，再次對中國輸美產品加徵關稅，中方多次闡明了反對立場，採取的反制措施完全是維護自身權益的「正當必要」之舉。

他指出，芬太尼問題的根源在於美國自身，中方出於人道主義和對美國人民的友好情誼，採取有力的措施，幫助美國應對芬太尼問題，「這是有目共睹的」，「美國各界人士多次向中方表示感謝」。

林劍進一步指出，「美方非但不領情，反而對中國抹黑推責，通過加徵關稅施壓訛詐，這是恩將仇報，不僅解決不了美國自身的問題，還將嚴重衝擊雙方在禁毒領域的對話合作」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林劍重申，中國人民從來「不信邪、不怕鬼，從來不吃霸道霸凌那一套」。施壓、脅迫和威脅不是與中方打交道的正確方式，對中國搞極限施壓，那是找錯了對象，打錯了算盤。

他表示，美方如果真想解決芬太尼問題，就應該在平等、尊重、互惠的基礎上與中方磋商，解決各自關切。美方如果別有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰，中方將奉陪到底。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140304

林劍
川普再加關稅且促他國比照 中：採一切必要措施維權被問美烏領導人白宮吵翻天 北京低調稱「注意到」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

202
更多編輯台推薦新聞：