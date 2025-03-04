美對中再加10%關稅 中國外交部：打關稅戰奉陪到底

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（中央社台北4日電）針對美國對中國再加徵10%關稅，中國外交部發言人林劍今天在例行記者會上以強硬的措辭回應，指美方執意打關稅戰、貿易戰，中方將奉陪到底。

美國總統川普於美東時間3日簽署命令，對中國再加徵10%關稅，連同此前已加徵的10%關稅，累計加徵20%關稅，4日起實行。中國國務院關稅稅則委員會、中國商務部今天相繼宣布反制措施，包含對美國農產品雞肉、玉米，以及大豆、牛肉等加徵15%、10%關稅，將15家美實體列出口管制名單、10家美企列不可靠實體清單。

林劍今天在例行記者會上表示，美方執意以芬太尼問題為藉口，再次對中國輸美產品加徵關稅，中方多次闡明了反對立場，採取的反制措施完全是維護自身權益的「正當必要」之舉。

他指出，芬太尼問題的根源在於美國自身，中方出於人道主義和對美國人民的友好情誼，採取有力的措施，幫助美國應對芬太尼問題，「這是有目共睹的」，「美國各界人士多次向中方表示感謝」。

林劍進一步指出，「美方非但不領情，反而對中國抹黑推責，通過加徵關稅施壓訛詐，這是恩將仇報，不僅解決不了美國自身的問題，還將嚴重衝擊雙方在禁毒領域的對話合作」。

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林劍重申，中國人民從來「不信邪、不怕鬼，從來不吃霸道霸凌那一套」。施壓、脅迫和威脅不是與中方打交道的正確方式，對中國搞極限施壓，那是找錯了對象，打錯了算盤。

他表示，美方如果真想解決芬太尼問題，就應該在平等、尊重、互惠的基礎上與中方磋商，解決各自關切。美方如果別有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或者別的什麼戰，中方將奉陪到底。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140304