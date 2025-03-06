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美防長指為戰爭做好準備 中國不再「奉陪到底」

2025/3/6 16:40
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（中央社台北6日電）美國國防部長赫格塞斯日前上節目時表示，「渴望和平的人必須為戰爭做好準備」。中國外交部今天一改日前「奉陪到底」的說法回應說，無論是關稅戰或是貿易戰，冷戰還是熱戰，「都打不得、也打不贏」。

中國外交部發言人林劍4日針對美國當天再度針對中國商品加徵10%關稅聲稱，美方如果別有所圖，執意打關稅戰、貿易戰或者「別的什麼戰」，將「奉陪到底」。而赫格塞斯（Pete Hegseth）之後接受福斯新聞（Fox News）「福斯與朋友們」（Fox & Friends）節目訪問時對此回應說，美國也有所準備。

赫格塞斯說：「渴望和平的人必須為戰爭做好準備，這就是何以我們要重建軍隊、為何要再度建立起嚇阻力的原因」，「如果我們想嚇阻中方或其他國家與美開戰，我們就必須保持強大」。

中國外交部今天下午舉行例行記者會，有記者詢問，「美國國防部長（赫格塞斯）在接受媒體採訪時稱，美國並不尋求與中國開戰，但將在特朗普（川普）總統的領導下重建軍隊，為戰爭做好準備。外交部對此有何評論？」。

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林劍一改日前「奉陪到底」的說詞聲稱，美方官員的有關言論蓄意煽動意識形態對抗，鼓噪中國威脅。「奉勸美方，不要用自身的霸權邏輯鏡像中國，不要用過時的冷戰思維看待中美關係，不要以戰略競爭為名，行對華遏制打壓之實」。

他指出，中方的立場是明確的、一貫的，無論是關稅戰還是貿易戰，無論是冷戰還是熱戰，「都打不得、也打不贏」。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1140306

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