中國與烏克蘭擴大農貿合作 簽署野生水產品輸中協議

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（中央社台北7日電）中國和烏克蘭日前簽署烏克蘭豌豆和野生水產品輸中議定書。中國駐烏克蘭大使馬升琨表示議定書簽署將進一步擴大兩國農產品貿易合作，豐富中烏戰略夥伴關係內涵。

據中國駐烏克蘭大使館官網消息，馬升琨當地時間6日與烏克蘭農業政策與食品部、食品安全與消費者保護署官員會面，代表中國海關總署與烏國簽署「烏克蘭豌豆輸華植物檢疫要求議定書」和「烏克蘭野生水產品輸華檢驗檢疫和衛生要求議定書」。

馬升琨說，議定書簽署將進一步擴大兩國農產品貿易合作，豐富中烏戰略夥伴關係內涵。

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他並表示，中烏農業領域合作互補性強、潛力大，中方願與烏方進一步加強相關合作，造福兩國人民。

據指出，烏克蘭農業政策與食品部部長指中國是全球最大的農業進口國，也是烏克蘭第一大貿易夥伴國，是烏克蘭農產品出口重要方向，相信簽署有關議定書將有力促進兩國農產品貿易。烏克蘭願盡快實施兩種農產品對中出口，並逐步增加對中國農產品出口種類。（編輯：周慧盈/廖文綺）1140307