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習近平邀5萬美國青年訪中 參與者：活動內容像宣傳

2025/3/9 20:48
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（中央社台北9日電）為修復中美關係，中國國家主席習近平2023年11月提出，5年內邀請5萬名美國青少年到中國交流。但據參與這類交流的美國學生反映，這些活動偏重宣傳，他們看到的是人為控制及被粉飾的景象，且曾被中國媒體反覆引導回答官方想要的答案。

美國之音（VOA）報導，2024年8月，美國杜克大學（Duke University）60多名學生與幾名哥倫比亞大學（Columbia University）及密西根大學（University of Michigan）學生一同前往昆山杜克大學，參加江蘇省政府外事辦與校方合辦的「美國高校大學生江蘇交流營」。這些美國學生活動期間費用全免，每人還能拿到2000美元（約新台幣6.57萬元）支付往返機票。

報導指出，參加這個交流營的杜克大學學生，在啟程前並未聽說過習近平這項「5年5萬人」的倡議，也不知道自己參與的交流活動會是這項倡議的一部分。

參加交流營的杜克大學學生凱博（Kyle Abrahm）表示，許多團員是第一次去中國。啟程前，大家除了希望吃到正宗的中國菜外，也預想能看到中國民眾開放、興奮、充滿活力的一面。但當他看到行程表和其他相關資訊後便意識到，這項行程很明顯地將更偏重宣傳。

凱博指出，團員們去的每個城市都有一些創新博物館，館內一塵不染，他們更是館內「除了導遊之外僅有的活人」，那時他便感覺到，這有點像是人為製造的和控制的，因為團員們沒有體驗到任何文化上的東西，得到的是「（中國）政府試圖向我們展示的東西」。

他說，在這次的交流營中，除了看到被粉飾的景象外，中方的講解員總是圍繞著中國的優勢、韌性、創新作為話題，「看看我們（中國）在做什麼」，並把所有數據與美國比較，就像是在說「這就是中國如何正在擊敗美國」，現在中國的數據不如美國好，但20年後則不然。他感覺，說的就像美中之間的競爭。

報導指出，許多團員表示，雖然事前知道會有媒體拍攝，但他們沒有想到，一下飛機就受到央視及江蘇地方媒體的「包圍」和「突襲」，這樣不停地被媒體包圍堵截，讓他們想逃離現場。更沒想到的是，中國媒體想方設法地讓美國學生說出誇讚中國的話。

凱博回憶，團員們剛到江蘇差不多才18個小時，這些中國媒體問的問題就是「你最喜歡江蘇的什麼？」、「你會永遠搬到這裡來嗎？」。

另一名杜克大學學生羅德里格斯（Matthew Rodriguez）更直言，有的中國記者甚至不厭其煩的教他的朋友「說他們想要的話」，並且讓學生在鏡頭前重複了3次。

凱博提到，他看到江蘇電視台對交流活動及有關他的報導時感覺到，「他們直接操縱了我們的舉止、我們所說的話的真實性，並且提供了一些引導性的問題，迫使我們以不是正常方式回答這些問題」。

報導指出，包括杜克大學在內的多所美國知名大學，今年5月又將派遣數十名美國大學生前往中國參觀交流。杜克大學今年在活動宣傳冊上特別註明，活動期間將會有「有限但密切協調過的媒體」在場的情況。

杜克大學發言人向VOA坦承，校方對中國媒體2024年對上述交流活動的大量報導感到意外。今年在昆山杜克大學主導下的進一步協調，將確保參與者有「積極的體驗」。

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美國俄亥俄州萊特州立大學（Wright State University）教授歐斯本（Evan Osborne）認為，中國「5年5萬人」的倡議存在根本性的問題，減少媒體跟拍的程度並不能改變項目的本質。在他看來，整個活動就是中國的「大外宣對美國學生的洗腦」。

歐斯本指出，中國是一個「一黨制」國家，實際上是個「一黨制」的社會。學生們在這樣的旅行中看到的一切，都是為了中共的利益所設計。在下一批美國大學生將前往中國參加交流前，校方應提前且非常明確地告訴學生，「你去那裡是為了幫助中國共產黨改善形象」。（編輯：邱國強）1140309

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