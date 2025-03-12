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台積電擴大對美投資 國台辦：美方說挺台實是害台

2025/3/12 14:31（3/12 14:41 更新）
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針對台積電擴大赴美投資，中國大陸國台辦發言人陳斌華12日表示，美方步步緊逼掏空台積電，逼迫台積電追加多達1000億美元在美投資，「美方嘴上說著挺台，卻是害台」。中央社記者謝怡璇北京攝 114年3月12日
針對台積電擴大赴美投資，中國大陸國台辦發言人陳斌華12日表示，美方步步緊逼掏空台積電，逼迫台積電追加多達1000億美元在美投資，「美方嘴上說著挺台，卻是害台」。中央社記者謝怡璇北京攝 114年3月12日
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（中央社記者謝怡璇北京12日電）針對台積電擴大赴美投資，中國大陸國台辦發言人陳斌華表示，美方步步緊逼掏空台積電，逼迫台積電追加多達1000億美元在美投資，美方嘴上說著挺台，卻是害台。

台積電將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及研發中心等，在外界引發「台積電」可能變成「美積電」的疑慮。

中國大陸國台辦發言人陳斌華今天在國台辦上午的例行記者會上表示，美方步步緊逼掏空台積電、榨乾台灣，「台灣民眾擔憂台積電變美積電，絕不是杞人憂天；台灣從棋子成棄子，也絕對是注定的下場」。

陳斌華稱，「美方有些人嘴上說著挺台，幹的卻是害台、毀台的勾當，逼迫台積電追加多達1000億美元在美投資，使美國擁有全球最大的晶片產業，這是讓美國再次偉大，還是讓台灣變得更加強大？」

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陳斌華宣稱，數十年來，台灣經濟發展獲益於穩固的兩岸產業鏈供應鏈，「強行脫鉤斷鏈，這是利台還是利美？」

台積電擴大赴美投資，台積電董事長魏哲家6日強調，美國投資計畫不會影響台灣投資，在台灣要蓋11條產線還是不夠，已請賴總統幫忙多找土地。經濟部長郭智輝7日也表示，台積電最新、最關鍵技術一定會留在台灣。（編輯：陳鎧妤）1140312

陳斌華
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