穩定中國股市 上交所發布行動方案引導資金入市

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（中央社台北13日電）為穩定中國股市，上海證券交易所今天發布有關藉資本市場促進科技、綠色、普惠、養老、數位等5大領域金融的方案，內含16條具體舉措。其中包括積極引導創投基金「投早、投小、投長期、投硬科技」及推動養老金等中長期資金入市。

界面新聞報導，上交所今天發布「關於進一步做好金融『五篇大文章』的行動方案」，提出16條具體舉措。而「五篇大文章」為科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融及數位金融。

根據報導，科技金融方面，方案宣示，要充分發揮科創板服務「硬科技」企業功能，大力支持突破關鍵核心技術的優質科技型企業發行上市；完善適應科技型企業特點的再融資、併購重組、股權激勵、股份減持等配套制度，提升服務的包容性、適應性，推動「新質生產力」加快發展。

同時健全支持科技型企業全生命週期的產品服務體系，積極引導私募股權創投基金「投早、投小、投長期、投硬科技」。

綠色金融方面，方案提到，要完善綠色企業和項目股債融資體系，支持符合條件的綠色企業上市融資、併購重組、發行債券等；強化上市公司環境訊息披露，細化綠色債券定期報告披露要求；豐富綠色主題股票、綠色債券、氣候轉型、ESG（環境、社會和公司治理）相關指數與投資種類，更好地服務中國國家「雙碳」目標和可持續發展。

普惠金融方面，方案主張，要加強對民營企業和中小企業金融支持，推動符合條件的民營企業、中小企業開展股債融資；豐富涉農主體服務方式，支持鄉村振興發展；加大普惠金融產品服務供給，積極發展債券ETF、紅利低波ETF為代表的低風險、穩收益產品。

養老金融方面，方案提出，要積極推動養老金等中長期資金入市，大力發展權益類基金和指數化投資，鼓勵各類中長期資金開展指數化投資；持續豐富適應養老金融特點的金融服務和產品，研究推動擴大個人養老金可投資範圍和覆蓋程度。

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數位金融方面，方案宣示，要加強金融科技場景應用，探索科技監管模式創新，提升交易所數位化水準；加快新一代核心交易系統建設，打造數位化智慧型交易所。

方案並強調，要督促引導各行業機構更好地發揮功能和作用，並全面加強資本市場監管，全力維護資本市場平穩運行。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1140313