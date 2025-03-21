日本首相石破茂見王毅 中方：雙方應增進互信

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（中央社台北21日電）根據中國官媒央視新聞報導，日本首相石破茂今天在東京會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。王毅表示，面對變亂交織的國際形勢與全球挑戰，中日雙方應增進互信，加強合作。

中國官媒央視新聞報導，王毅向石破茂轉達中國領導人的問候，表示從石破茂就任以來，中日兩國重啟雙邊關係改善進程。

王毅又說，中日同為有重要影響的國家，攜手為亞洲開闢更好未來是雙方的共同使命。面對變亂交織的國際形勢和層出不窮的全球挑戰，雙方理應增進互信、加強合作，為世界提供更多的穩定性和確定性。

王毅又稱，日方應堅持中日聯合聲明等4個政治文件確定的原則，維護好兩國關係的政治和法律基礎，切實履行在歷史和台灣議題上作出的「重要政治承諾」。

他聲稱，「今年是中國人民抗日戰爭勝利80週年。在這一重要關口，希望日方本著對歷史、對人民和對未來負責任的態度，作出明智選擇，向世界發出正確信號（訊號）」。

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根據中方的訊息，石破茂請王毅轉達對中國領導人的問候，表示去年11月他與中國國家主席習近平就全面推進日中戰略互惠關係和構建建設性、穩定的日中關係達成重要共識，推動兩國各領域合作取得新成果。

石破茂稱，「日方充分認識日中4個政治文件的重要意義，尊重中方闡述的立場」，願與中方加強交往合作，推動兩國關係向前發展，更好惠及兩國人民。（編輯：呂佳蓉）1140321