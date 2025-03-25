博鰲2025報告 預測亞洲經濟成長率4.5%

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（中央社台北25日電）博鰲亞洲論壇2025年年會今日起一連4日在中國海南舉行。今天論壇發布年度報告，預測今年中國的全年經濟成長率為5%，與中國政府工作報告一致。今年亞洲的經濟成長率預估達到4.5%左右，較去年增加0.1個百分點。

博鰲亞洲論壇2025年年會發布「亞洲經濟前景及一體化進程2025年度報告」。報告指出，目前全球經濟保持中低速成長，面臨著貿易戰、地緣政治局勢複雜多變、持續通膨以及主要經濟體成長放緩等重大風險挑戰。儘管世界經濟成長的不確定性增大，但亞洲仍將成為世界經濟的主要引擎。

報告預測，2025年亞洲實際經濟長率為4.5%，較2024年的4.4%，增加0.1個百分點。按照購買力平價（PPP）計算，亞洲經濟體GDP總量占世界的比重，預計為48.6%，較2024年的48.1%，上升5個百分點。

分區域看，東亞地區預計成長4.3%、南亞地區成長5.9%，中亞地區成長5%，西亞地區成長2.9%。

這份報告也預測今年中國的經濟成長率為5%，與日前發布的中國政府工作報告鎖定的目標一致。

針對2025年的亞洲就業和收入情勢，報告指出，亞洲就業增長率預計將由2024年的1.94%，大幅下降至1.22%，低於1.28%的全球成長速度，但是2025年總體失業率預計為4.39%，低於全球4.96%的水準。隨著經濟增速回升和通貨膨脹水準持續下降，預計2025年亞洲實際收入水準有望提升。

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報告稱，數位貿易和服務貿易是亞洲經貿的亮點，亞洲主要經濟體已成為全球數位貿易的重要參與者，數位貿易規則制定在亞洲地區穩步推進。服務貿易成長較快。其中，數位交付服務成為成長的主要驅動力，旅行服務恢復明顯，運輸服務大幅增長。

這份報告也分析，預計亞洲多數經濟體的財政擴張力道將會加大，貨幣政策保持寬鬆。多數經濟體通膨情形趨緩將為進一步鬆綁貨幣政策、刺激經濟成長提供條件，全球主要經濟體降息將提供有利的外部基礎。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140325