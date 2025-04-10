加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

面對美國高關稅 港特首求助僑界推動自由貿易

2025/4/10 17:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港10日電）面對美國向中國加徵關稅，香港行政長官李家超今天求助於海外僑界，呼籲他們共同推動自由貿易。

李家超今天稍早出席了「凝聚僑界力量、奮進高質量發展新征程大會暨學習全國兩會精神分享會」，他致辭時提到，最近美國單方面宣布「對等關稅」，破壞全球共同建立的自由貿易體系規則，「大搞單邊主義，滿口歪理霸凌」。

他說，中國堅持以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，推動全球貿易發展、促進經濟成長和可持續發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李家超指出，香港的歸僑、僑眷和居港外籍華人超過100萬，希望他們用好自身優勢，在面對不公、不義的貿易壁壘之下，積極在家鄉投資興業，把握中國龐大的發展機遇，以及在國際輿論場全力發聲，指出保護主義的謬誤，一同推廣自由貿易。

他同時呼籲僑界與香港共同開拓東協、中東等「一帶一路」經濟體的多元市場，推動區域經貿合作，以及搭建更多國際高端合作平台，促進海內外企業人才到中國大陸和香港。（編輯：邱國強）1140410

李家超
港特首批評美關稅政策 提出多項長遠應對措施緬甸地震 香港捐贈20噸賑災物資
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：