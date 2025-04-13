沙塵暴襲廣東致PM10濃度上升 最遠可籠罩海南

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（中央社台北13日電）受中國北方沙塵天氣南下影響，廣東懸浮微粒（PM10）濃度今天明顯上升，沙塵天氣更可能進一步南下影響到海南。中國官方為此特地提示有呼吸疾病的患者，應盡量避免外出。

據央視新聞、南方+、上游新聞等陸媒報導，中國中央氣象台今晨繼續發布大風橙色預警和沙塵暴藍色預警。

昨天，中國中東部地區出現大風降溫和沙塵天氣，沙塵最南影響廣西、廣東境內，這是今年以來影響中國範圍最廣的一次沙塵天氣過程。預計，今天中國長江以北地區仍多是大風天氣，而長江以南大部分地區將受到沙塵侵擾，最南端更可影響到海南。

13日中午，廣東廣州和佛山多個區域發布灰霾黃色預警，灰霾造成能見度較差，使空氣品質明顯降低，要居民適當防護，有呼吸疾病的患者應儘量避免外出。

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根據廣州市生態環境局發布消息，從12日夜間起，廣州受大範圍沙塵天氣影響，空氣品質明顯下降，超標污染物為PM10。預計今天內沙塵過程將持續影響廣州，建議兒童、老年人和病人儘量留在室內，避免體力消耗，一般民眾避免戶外活動。

中國天氣氣象分析師孫倩倩表示，此前沙塵最遠到過華南，但這種情況是罕見的。這次導致沙塵的大風猛烈，向南推進快，並且高空槽深厚，動力抬升也強，使得沙塵的濃度和高度都較高，進而向南傳輸得更遠。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1140413