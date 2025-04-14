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美國關稅戰 中國外交部：敦促放棄極限施壓做法

2025/4/14 16:07
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（中央社台北14日電）針對美國關稅政策再有變化，中國外交部今天回應，敦促美方放棄極限施壓的錯誤做法，在平等尊重互惠的基礎上，通過對話解決問題。

美國12日公告豁免電腦、智慧型手機及晶片等科技產品的對等關稅，中國商務部昨天晚間回應，中方正在對有關影響進行評估，這是美方「修正單邊對等關稅錯誤做法的一小步」。

但是美國總統川普表示，他將於美東時間14日說明半導體關稅細節。美國商務部長盧特尼克表示，政府先前將一系列電子產品從對等關稅豁免只是暫時性的，這些產品將面臨個別關稅，可能會在「一兩個月內」實施。

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據陸媒澎湃新聞報導，對於美國關稅政策的變化，中國外交部發言人林劍在今天的例行記者會上表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，美國濫施關稅，損人害己。中方敦促美方放棄極限施壓的錯誤做法，在平等尊重互惠的基礎上，通過對話解決問題。

對於中歐針對美國加徵關稅溝通協調情況，林劍指出，中國和歐盟是世界第二和第三大經濟體，雙方的經濟總量超過世界經濟總量的1/3，貿易體量超過全球貿易的1/4。中歐都是經濟全球化和貿易自由化的倡導者，世界貿易組織的堅定維護者和支持者。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140414

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