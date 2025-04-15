香港美國商會：承認香港獨特地位 有利區內經濟合作

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（中央社記者張謙香港15日電）在美中貿易戰之下，擁有2000會員的香港美國商會表示，香港正處於夾縫中，又指承認香港的獨特地位，有利於區內經濟合作和成長。

香港美商會近日發表聲明指出，美國最近的貿易政策決定及全球的應對，對全球經濟產生了巨大影響，香港長期以來一直支持自由經濟和貿易，現在卻處於夾縫中。

聲明表示，過去55年來，美商會一直致力於促進美國、香港和中國大陸之間的貿易往來，並維護香港作為領先國際金融中心的地位，而香港一直是美商會大多數會員的地區商業中心，包括許多財富（Fortune）500強企業。

美商會認為，香港目前所面對的困境令人遺憾，因為香港實際上對美國有貿易逆差，2024年美國對香港的商品貿易順差為219億美元，兩地的貨物貿易總額估計為338億美元，這為美國農業、時裝、製造業等多個領域提供了近14萬個就業機會。

此外，美國在香港的地區總部、地區辦事處和分支機構的數量已從2023年的1273個增至2024年的1390個，在港僱用員工有7萬7000人。

聲明指出，根據關稅暨貿易總協定（GATT），香港是一個單獨關稅區，香港的監管和法律貿易框架與中國大陸不同，貿易夥伴在制定任何貿易政策時都應予以單獨考慮。

聲明又表示，香港作為世界貿易組織的獨立及單獨成員，其經濟貿易地位與其他世貿組織成員相同。

此外，香港也對美國及其他貿易夥伴維持了其自由港地位，沒對進口商品徵收關稅，也不維持關稅配額。

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聲明表示，微妙地承認香港的獨特地位及其在全球貿易中的關鍵作用，對於促進區內的合作和經濟成長至關重要。

聲明指出，許多會員正受到當前動盪影響，美商會希望局勢能夠迅速解決，為太平洋兩岸帶來更多的經濟繁榮。（編輯:陳鎧妤）1140415