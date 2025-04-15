港媒：中概股遭美驅趕非壞事 回流香港可壯大市場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港15日電）香港星島日報今天指出，在中美貿易戰之下，如果美方要求在當地上市的中概股下市，這並非壞事，從好的角度看，這些中概股若改到香港上市，可以壯大香港金融市場，是好事。

該報今天發表社論表示，最近有美國記者披露，川普政府考慮把當地上市的中概股下市，美國財長也有類似說法，如果中概股真的受到排擠，那完全是意料中事。

但社論認為：「從好的角度看，如果中概股真的被逼退，它們的落腳地很可能是香港，客觀上有助壯大香港金融市場的陣容，那將是川普送給香港的一份大禮。」

社論表示，過去3年，在美港雙重上市的中概股占港股市值的比例已達60%，這些選擇回流的中概股，雖然在美國的機會少了，卻可在安全的香港資本市場中，一方面分散美國的政治經濟風險，另一方面更易接觸中國大陸甚至亞洲投資者，可謂失之東隅，收之桑榆。

社論指出，論開放性、國際化和監管水準，香港不輸紐約、倫敦，有充分的條件作為國際資本的「超級聚寶盆」，而川普政府的不確定性，只會令中企有更大的誘因，更積極地避開風險源頭。

透過 Google News 追蹤中央社

社論並建議港府積極「搶企業」，因為部分中概股可能轉到倫敦、新加坡上市，香港應主動出擊，遊說它們改變主意，爭取更多優質企業到香港。

此外，港府要檢視雙重上市或第二上市的審批流程有沒有進一步精簡的空間，從而減少中概股回流的障礙。（編輯：吳柏緯）1140415