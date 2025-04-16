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中國3月消費數據超預期 官方稱政策效果明顯

2025/4/16 11:39
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（中央社記者張淑伶上海16日電）中國國家統計局今天公布，3月份社會消費品零售總額年增5.9%，超過預期的4.2%。官方表示，擴大需求的相關消費政策效果明顯，下一步要積極穩就業促增加收入。

根據中國國家統計局官網，3月份，社會消費品零售總額人民幣4兆940億元（約新台幣18兆4230億元），年增5.9%。其中，除汽車以外的消費品零售額3兆6610億元，成長6.0%。

1至3月份，社會消費品零售總額12兆4671億元，年增4.6%。其中，除汽車以外的消費品零售額11兆3434億元，成長5.1%。

財聯社報導，國家統計局副局長盛來運今天在國新辦新聞發布會上表示，全方位擴大需求是今年經濟工作之首，相關政策正在持續發揮作用，效果明顯。

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他說，一是市場銷售在穩步回升，社零增速逐月回升。二是「兩新」（設備更新與以舊換新）政策支撐下，相關消費增長明顯。三是服務消費方興未艾。第一季服務零售額成長5%，比商品零售快了0.4個百分點。跟消費升級的相關消費增速更快。四是消費新動能在持續釋放。直播帶貨、即時零售、夜經濟、數字消費等第一季都實現了較快成長。

盛來運也強調，消費是收入的函數，要提振消費，也要促進消費能力提升，下一步要積極穩就業促增收。（編輯：陳鎧妤）1140416

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