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兩岸對話中斷 海基會：中共刻意不與民選政府來往

2025/4/16 15:19（4/16 15:31 更新）
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淡江大學兩岸關係研究中心、中共研究雜誌社16日召開「制度修正與戰略選擇：2025美中台關係的互動與發展座談會」，吳豊山應邀於座談會上開場致詞。中央社記者李雅雯攝 114年4月16日
淡江大學兩岸關係研究中心、中共研究雜誌社16日召開「制度修正與戰略選擇：2025美中台關係的互動與發展座談會」，吳豊山應邀於座談會上開場致詞。中央社記者李雅雯攝 114年4月16日
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（中央社記者李雅雯台北16日電）海基會董事長吳豊山今天在一場座談會上開場致詞表示，兩岸對話迄今中斷9年，中共刻意不與台灣民選政府來往，卻與在野黨水乳交融，加大對台滲透分化與軍機艦騷擾。

淡江大學兩岸關係研究中心、中共研究雜誌社16日召開「制度修正與戰略選擇：2025美中台關係的互動與發展座談會」，吳豊山應邀於座談會上開場致詞，他在會作上述表示。

吳豊山表示，所謂「台灣問題」是指中華人民共和國一口咬定中華民國已經滅亡；事實卻是中華民國在台灣成長茁壯，台灣人民主體意識高漲，「說台灣是中國不可侵犯的領土的中共，其治權一直連結不到台灣」。

他提到，2008年政黨輪替，時任總統馬英九採取「和中」政策，兩岸開始大交流；2016年蔡政府上台，時任總統蔡英文承認有「九二會談事實」、不承認有「九二共識」，兩岸對話於是中斷，迄今9年。

吳豊山說，「爭辯有無九二共識已經不是我國政府的政策」，不過對岸強調，沒有「九二共識」、沒有恢復對話可能性。他接任海基會職務後，曾經希望對岸說清楚中華民國在「九二共識」中擺放在什麼位置，對岸沒有任何說明。

吳豊山提到，中共刻意不與台灣民選的民進黨政府來往，卻與在野黨水乳交融，對台加大滲透分化與機艦擾台力道，總統賴清德於是做出防範17項因應措施，定義中共為「境外敵對勢力」。

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「中華民國台灣的財政規模支撐不起對外戰爭」，吳豊山強調，台灣的幅員也經不起戰火的摧殘，因此歷任總統經營國防，都以「止戰」做為備戰唯一目的，戰爭沒有贏家，戰爭的真相是血流成河、家破人亡。

吳豊山總結，如果美中兩國必須爭霸，雙方也沒有以發動毀滅性戰爭做為勝負最後手段的絕對必要；如果台灣海峽的紛爭終將必須化解，兩岸飽滿善意、窮盡智慧、和平協商架構新關係，各自造福人民、彼此和睦共榮才是唯一光明大道。（編輯：邱國強）1140416

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中國不與台灣民選政府互動 吳豊山：非光明正大作為吳豊山盼台商扮演橋梁 傳達兩岸和平心聲
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