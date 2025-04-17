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首頁 / 兩岸

港評：中國客機藉著越南挑戰美歐壟斷地位

2025/4/17 12:37
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（中央社記者張謙香港17日電）據指出，北京正藉著越南作為突破口，讓中國商用客機打入海外市場，挑戰美國波音和歐洲空中巴士的壟斷地位。

信報今天刊登社評指出，在美國企圖迫使貿易夥伴孤立中國之際，中國國家主席習近平近日展開東南亞三國之旅，顯現非一般的戰略意義。

習近平此行首站是越南，之後是馬來西亞，然後是柬埔寨，全是中美角力針對「中國加一」生產模式的博弈熱點，勝負分野在於北京能否有效建立「周邊命運共同體」。

社評表示，在「中越命運共同體」上，有一項合作值得關注，就是習近平到訪期間，越南廉航公司越捷航空（VietJet Air）宣布，將自本月19日起以中國商用飛機有限責任公司（COMAC）的民航客機執行兩條國內航線。

據指出，在此之前，越南政府曾頒發新法令，修訂越南可進口的飛機型號規定，由巴西、加拿大、俄羅斯、英國、中國等國家航空主管機關核發或承認的飛機型號，獲准為引進依據。

在法令修訂之前，越南航空公司若要購入外國飛機，必須獲得美國聯邦航空總署（FAA）、歐盟航空安全總署（EASA）或越南航空局的認證，但越南方面缺乏足夠的獨自認證能力，而美歐又遲遲未向中國商飛生產的大飛機C909和C919等開綠燈。

因此，社評認為，越南修訂相關法令後，等於為中國飛機進入越南解除束縛，此事有機會成為「國際先例」，讓中國飛機打入其他海外市場，挑戰波音和空中巴士的壟斷地位。

社評指出，中美貿易戰已經包含「飛機戰」，外電報導，中國已下令航空公司停止接收美國波音公司的飛機，同時要求暫停向美國公司購買與飛機相關的設備和零件。

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社評表示，理論上，波音在中國市場損失慘重，中國商飛則在國際市場嶄露頭角，形成此消彼長的格局。

但社評指出，這場「飛機戰」對於中國來說不無隱憂，因為部分關鍵技術仍然掌握在美國等西方國家手裡。此外，中國的航空公司即使不買新的波音飛機，現存舊的波音飛機始終需要維修零件，部分也許是波音的專利產品，「罷買美國貨」對於飛機維修造成一定程度的困難。（編輯:陳鎧妤）1140417

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