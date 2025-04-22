中國面對內外困境 料將通過民營經濟促進法

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（中央社記者張謙香港22日電）據報導，中國14屆全國人大常委會第15次會議將於27至30日在北京舉行，屆時將會三審通過民營經濟促進法草案，這反映中國高層面對內外困境，高度重視民營經濟。

星島日報今天刊文表示，民營經濟促進法一直備受關注，卻沒有在3月的中國全國「兩會」通過，引起一些所謂「難產」的揣測，但這完全是「想多了」，如無意外，該法案將於30日正式三審通過。

文章指出，中國全國人大行使修憲權，制定和修改刑事、民事、國家機構的和其他的基本法律，一般法律則可由人大常委會行使立法權。

因此，儘管「兩會」壓縮會期，修改「全國人大和地方人大代表法」也須在上月的全國人大會議通過，民營經濟促進法作為一般法律則不必。

文章表示，中國立法一般實行「三審制」，但作為首部支持民營經濟發展而制定的法律，立法速度已經很快：去年2月相關部門宣布啟動起草，同年10月草案公開徵求意見，12月提交立法機關一讀，今年2月即二讀，4月底預料三讀通過。

據指出，在中國，有些草案由於爭議大，需要審議6、7次，有的甚至擱置審議超過2年。相比之下，民營經濟法的立法速度已經很快。

文章表示：「這也可以窺見中央高層面對內外困境，高度重視民營經濟。」

今年2月，中國最高領導人再度出席民企座談會時已曾表態，將會致力解決民企融資難、融資貴的問題，以及整治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封的現象。

畢竟，民企對中國貢獻了50%以上的稅收，60%以上的國內生產總值，70%以上的技術創新成果，80%以上的城鎮勞動就業，DeepSeek等震撼全球的杭州六小龍，全部都是民企。

據指出，民營經濟促進法草案初次審議框架包括確立平等保護原則，明確民營與國有經濟在市場准入等領域的平等地位，將減稅降費等政策轉化為法律條款，設定違反平等保護原則的行政責任。

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二次審議新增禁止無法律依據罰款、攤派財物條款，建立聯合檢查制度減少企業干擾。

文章表示：「相信月底三審通過時，可能還會新增一些內容。」（編輯:陳鎧妤）1140422