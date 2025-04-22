停工10年成全球最高爛尾樓 天津117大廈30日復工

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（中央社台北22日電）綜合中國媒體報導，樓高117層卻因資金等多項問題停工10年、有「全球最高爛尾樓」之稱的「天津117大廈」，日前取得施工許可，預定4月30日正式復工，預定2027年完工啟用。

根據報導，又稱「高銀金融117大廈」的「天津117大廈」，位在天津西郊，為地下3層、局部4層、地上117層，包含設備層共130層的建築，結構高度達596.5公尺，當時號稱「中國結構第一高樓」，在全球僅次於杜拜「哈里發塔」（Burj Khalifa）。

報導指出，「天津117大廈」早在2008年即動工興建，但興建過程卻出現資金不繼、股權轉讓及開發商官司糾紛等多項問題，工程數度喊停，雖仍在2015年完成主體封頂，但因資金缺口巨大，合作方無法履約，最後被迫停工至今，原定建造世界最高觀景台與室內泳池的計劃也隨之擱置，於是出現「全球最高爛尾樓」的戲稱。

在群聚效應下，「天津117大廈」周邊一度被中國大小建商群起圈地，興建眾多建案，房價一度水漲船高。但在大廈停工後，周邊房價應聲下跌。據報導，當地房價還曾出現逾6成的跌幅。

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報導提到，在官方介入與國企中建三局接手下，「天津117大廈」日前終於再度取得建造許可，預定4月30日正式復工。依最新規劃，復工內容包含117層主塔與東西兩側的3層裙樓，總建築面積達41萬平方公尺，總造價超過人民幣56億元（新台幣約250億元）。

根據報導，中國房地產業十分關注「天津117大廈」復工後，能否成功帶動周邊房價止跌回升。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1140422