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中國學者：北京尚無統一時間表 兩岸青年交流仍重要

2025/4/22 19:20（4/22 20:33 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社台北22日電）中國大陸涉台學者嚴安林日前接受港媒採訪時說，儘管北京對統一有緊迫感，但目前並未設立具體時間表，畢竟北京尚未擁有「想統就能統的實力」。他並認為，台灣年輕世代不願統一與主張台獨是兩回事，因此促進兩岸青年交流仍非常重要。

嚴安林現任上海市台灣研究會會長兼上海國際戰略研究所會長。香港南華早報21日發表對他的專訪，文中提到上述看法。

根據報導，嚴安林說，目前兩岸仍處於「全面統一的初期階段」，北京正持續做準備，若要實現「完全的和平統一」可能還需要5至10年。儘管北京對統一有緊迫感，但目前並未設立具體時間表。

嚴安林提到，如果條件未成熟，貿然設立時間表反而可能會出問題，畢竟北京雖有能力阻止台獨，但尚未擁有「想統就能統的實力」。

他針對台灣年輕世代日益傾向不支持統一說，這與「民進黨當局」長期推動「去中國化」教育有關，但「不願統一」與「主張台獨」是兩回事，台灣年輕人並非真想建立「台灣共和國」，因此促進兩岸青年交流仍非常重要，「統一希望也在年輕一代身上」。

嚴安林認為，北京的核心戰略仍是推進「兩岸和平與融合發展」，制度性協商在民生議題上仍具合作空間，例如旅遊觀光等。但賴清德「尚未展現恢復相關交流的意願」，上海、福建等地居民赴台旅遊在今年實施將非常困難。

他說，影響兩岸統一的關鍵外部因素仍是美國，其實力仍強於中國，這是兩岸尚未統一的主因之一。且美國總統川普（Donald Trump）不會放棄台灣，因為支持台灣對美國政府而言是「政治正確」，而非川普個人偏好。但川普對台政策的底線是「避免美國直接捲入台海戰爭」，因為那不符合他「讓美國再次偉大」的主軸。

嚴安林認為，川普對兩岸關係的「風險仍然不小」，他任內對台軍售規模可能終將超過美國前總統拜登（Joe Biden），但「川普不會白白保護台灣，台灣需要為自身防衛買單」，且台積電一旦將全部業務移至美國，台灣的「戰略重要性也將進一步降低」。

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他還說，賴清德政府將中國大陸明確界定為「境外敵對勢力」的做法，對兩岸關係產生「非常負面的影響」。而賴清德拋出的「國安17條」已相當接近北京「反分裂國家法」的紅線，但越界與否「還要看賴清德後續的行動」。但「國安17條」的真正目的是為支持台灣內部的「大罷免」行動，「企圖鞏固權力與動員民進黨基本盤」，為2026年地方選舉鋪路。

嚴安林又說，「民進黨當局」可能會走向「更激進的台獨路線」，但「這不代表已經正在做」。而他懷疑賴清德是否有勇氣像烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）那樣，願意扮演「反中勢力的代理人」，進而引爆戰爭。（編輯：邱國強）1140422

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