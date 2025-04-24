川習會何時見 學者：今年一定見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北24日電）美國美利堅大學國際關係學院教授趙全勝今天在一場校園講座中表示，美國總統川普、中國領導人習近平一定會在今年會晤，可能會在第三地或是國際會議場邊會面。

趙全勝今天在政治大學進行「川普2.0與中美博奕」專題演講，作上述表示。

趙全勝認為，中美關稅戰持續交手中，不過「川習會」一定會在今年舉行。推估有兩種可能，一種是在美國或中國或第三地；另一種為趁著國際會議場合場邊會晤，例如亞太經濟合作會議（APEC）、G20峰會。

他提到，今年度APEC會議將於韓國召開，既然川普抵達韓國，透過這個機會與習近平舉行場邊會晤，將是相對地容易，韓國做為APEC會議主辦國，也會樂於見到這樣的場景。

關於台海議題，趙全勝直言，倘若台海發生戰爭，這將是一場代理人戰爭，對於美國來說，只要遞送武器到前線做為支援，將可以獲得削弱中國共產黨的結果，也會削減其與美國的競爭力。

「美國棄台論很多，我的看法是不會」，趙全勝認為，美國在台海議題上會持續打「台灣牌」，因為台灣牌成本低、效益高，華盛頓只要「動動嘴、動動腿」，可以輕易地把台海攪和得天翻地覆，美國一定會把台灣牌「打足」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣在中美競爭中有避險空間嗎？趙全勝指出，兩岸共通點為「避戰」，這就是台灣避險空間，不透過戰爭手段解決分歧，中國大陸又何嘗不是如此的想法，關鍵在於兩邊如何進行溝通。

趙全勝強調，中美博弈有「4個不會停止」。中國經濟軍事發展不會停止、國際體系權力轉移（Power Transition）不會停止、華盛頓打台灣牌不會停止、中國現代化決心不會停止。（編輯：邱國強）1140424