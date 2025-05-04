習近平7至10日訪俄 出席紅場閱兵

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（中央社台北4日電）中國外交部今天以不具名發言人名義宣布，中國國家主席習近平將於5月7至10日對俄羅斯進行國是訪問，並出席在莫斯科舉行的「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（二次大戰歐洲戰役結束）80週年慶典。

依照慣例，俄羅斯及前蘇聯政府均於5月9日在莫斯科紅場，舉行紀念二次大戰勝利閱兵式，習近平與夫人彭麗媛曾於2015年5月9日出席紅場閱兵，中共解放軍儀隊當時還曾與俄軍一同參與閱兵式，當時是俄方紀念二戰結束70週年的系列活動。

美中關稅戰爆發後，習近平率先訪問越南、柬埔寨、馬來西亞等東南亞國家，尋求與中國站在同一陣線，但效果並不顯著，俄羅斯則成為習近平下一個出訪的對象。屆時，在習近平試圖拉攏及美俄關係改善下，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及俄方如何對美中關稅戰表態，受到囑目。

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中國外交部發言人並針對習近平訪俄說，習近平將與蒲亭就新形勢下中俄關係發展以及「一系列國際和地區重大問題」進行「戰略溝通」。相信兩國元首達成的共識必將進一步深化中俄政治互信，豐富戰略協作內涵，促進各領域務實合作，「給兩國人民帶來更多福祉，為國際社會貢獻更多穩定性和正能量」。

發言人說，中俄雙方將進一步加強在聯合國、上合組織、金磚國家等多邊平台的密切協作，團結廣大全球南方，引領「全球治理正確方向」，「旗幟鮮明反對單邊主義和霸凌行徑」，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。（編輯：邱國強/吳柏緯）1140504