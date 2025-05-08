習投書俄媒談台灣 陸委會：台灣屬於中華民國

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（中央社記者李雅雯台北8日電）中國大陸領導人習近平在俄羅斯媒體發表文章提到，一系列具國際法效力文件「確認中國對台灣的主權」。陸委會表示，台灣從來沒有被交給中華人民共和國過，台灣屬於中華民國。

大陸委員會（陸委會）8日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

習近平前往俄羅斯訪問，據新華社報導，習近平在俄羅斯報發表題為「以史為鑑、共創未來」署名文章。

文章提到，「台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分」、「開羅宣言、波茨坦公告等一系列具有國際法效力的文件都確認了中國對台灣的主權」、「聯合國大會第2758號決議的權威性不容挑戰」。

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梁文傑回應，1943年開羅宣言、波茲坦公告等文件出現時，中華人民共和國還不存在；台灣是在二戰後確實地被交給中華民國，這也是中華民國在台灣擁有合法地位的原因，台灣屬於中華民國。

梁文傑重申，台灣從來沒有被交給中華人民共和國過；聯大第2758號決議也沒有提到台灣，僅說驅逐蔣介石政權與代表中國的合法性，沒有講到台灣歸屬問題，也沒有賦予中華人民共和國代表台灣的權利。（編輯：陳鎧妤）1140508