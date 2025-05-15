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日媒：北京1日籍男性被拘後遭驅逐 經營幼兒園關閉

2025/5/15 19:35
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（中央社台北15日電）共同社引述日本政府相關人士14日透露，長年在北京經營日本人幼兒園的1名日籍男性負責人及1名日籍女性員工，2024年12月被中國有關部門指控涉嫌違反出入境管理法規而遭拘留，其中男性負責人事後已被驅逐出境，幼兒園更已關閉。

這則報導並指出，今年以來，北京累計已有6名日本人被控涉嫌違反中國出入境管理法規而一度被拘留，其中包括1名或數名美容師。

報導提到，該名日籍男性被指經營幼兒園「與簽證種類不符」，因此被拘留後遭驅逐出境。至於在北京這家日本人幼兒園工作的日籍女性，當時與負責人一同被拘，但並沒有被驅逐出境。

根據報導，日本駐中國大使館已接到在「未事先受到警告的情況下」突然被拘的事例報告，並已提醒中國境內的日本人注意。

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報導提到，有觀點認為，中國有關部門加強了對外國人簽證的查處力度。

在此之前，日本政府相關人士13日向共同社透露，上海法院當天認定一名2021年底在上海被拘、且被控「危害國家安全」罪的50多歲日籍男子「從事間諜活動」，並判處有期徒刑12年。報導直指，此案恐將使在中國的日本人社群，對中國司法制度不透明的擔憂蔓延。（編輯：邱國強）1140515

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