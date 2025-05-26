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中國大陸拒官方對話 邱垂正：仍依兩岸條例互動

2025/5/26 14:17
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（中央社記者謝怡璇台北26日電）陸委會主委邱垂正今天表示，目前仍有依兩岸條例相關規定與中國大陸互動，包括維繫陸委會與國台辦、海基會與海協會溝通機制；正在執行的26項兩岸協議；兩岸間熱心台商、學者也都會提供資訊。

海基會董事長吳豊山21日在立法院列席時表示，兩岸對話管道中斷，但傳話管道暢通。

針對此事，大陸委員會（陸委會）主委邱垂正今天接受廣播節目訪問時表示，吳豊山只是在描述客觀事實，希望兩岸官方能正常對話，但中國大陸始終要以一中原則的九二共識為前提，要消滅中華民國，把台灣當中華人民共和國的一部份，這是台灣不會接受的。他同時坦承，目前兩岸正常對話是困難的。

邱垂正說明，中國大陸2016年後拒絕官方對話，但還是有依兩岸條例相關規定跟中國大陸互動，主要分為3個層次。

第一，維繫陸委會與國台辦、海基會與海協會溝通聯繫機制。邱垂正提到，他過去擔任海基會秘書長時，海基會在2023年傳了3179封傳真給大陸，傳真內容大多是民眾陳情案件，同時也將兩岸情勢與台灣狀況告訴對岸，避免兩岸誤解。

邱垂正表示，雖然這3179封傳真沒有立即收到回應，但之後有台灣民眾表示案子有被處理，致電海基會以示感謝。至於陸委會對國台辦，「還是用既有溝通聯繫機制傳給它（國台辦）」。

第二，兩岸目前還有26項協議正在執行，包括1990年簽署的金門協議、1993年辜汪會談簽署的4項協議、前總統馬英九任內簽署的23項協議，其中有立法院通過正在執行的21項。

邱垂正表示，雖然中國大陸沒有履行、遵守協議的職責，但「我們仍定期檢視協議有無被落實」，雙方事務官員還在溝通，訊息還是互通有無。

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第三，兩岸之間的熱心人士，包括台商、學者、專家、新聞媒體工作者等，往來兩岸都會提供資訊。邱垂正表示，所謂「傳話管道暢通，應該是指這部分」，政府也很感謝他們，讓兩岸能避免誤解誤判，讓兩岸和平穩定發展。

邱垂正強調，不贊成密室協商，所有的兩岸協議要公開透明，接受社會監督。（編輯：陳鎧妤）1140526

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