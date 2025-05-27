中美貿易緊張中 中國4月工業企業利潤正成長

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（中央社記者李雅雯上海27日電）中國國家統計局最新數據資料顯示，1至4月規模以上工業企業利潤總額年增1.4%；4月單月年增3%，較3月加快0.4個百分點，在中美貿易戰、通貨緊縮等壓力中，呈現加快成長態勢。

中國國家統計局27日發布最新數據資料。數據資料顯示，1至4月規模以上工業企業利潤總額年增1.4%，較1至3月增加0.6個百分點；4月單月年增3%，較3月增加0.4個百分點。

1至4月規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額呈現負成長，年減4.4%；股份制企業實現利潤總額年增1.1%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額年增2.5%；私營企業實現利潤總額年增4.3%。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧解析，1至4月裝備製造業利潤年增11.2%，較1至3月成長4.8個百分點，拉動全部規模以上工業利潤成長3.6個百分點，對於規模以上工業利潤成長發揮重要作用。

于衛寧認為，1至4月規模以上工業企業利潤穩定恢復，展現出工業韌性和抵禦衝擊的能力；國際環境變數仍多，需求不足、價格下降等制約因素依然存在，工業企業效益穩步恢復的基礎還需要繼續鞏固。

路透社27日報導解析，近期中國一系列宏觀經濟數據構成「喜憂參半」景象。

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報導指出，儘管4月工業企業利潤總額呈現正成長態勢；4月工業生產者出廠價格（PPI）年增率為-2.7%，創去年11月以來最大跌幅，4月消費者物價指數（CPI）年增率為-0.1%，顯示通貨緊縮壓力持續存在。

中國國家統計局定義，規模以上工業企業所指為年主營業務收入達人民幣2000萬元（約新台幣8280萬元）及以上的工業法人單位。（編輯：陳鎧妤）1140527