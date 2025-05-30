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陸委會研議加強公務人員赴陸管制 擴及至基層

2025/5/30 11:26（5/30 11:38 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者吳柏緯台北30日電）陸委會正在研議新的公務人員赴中國大陸管制制度，將11職等以下基層公務人員納入。主委邱垂正表示正在研議並與相關機關商量，取得共識後就會推出。

邱垂正29日赴立法院內政委員會備詢時，針對公務人員赴陸管制相關規範做出上述說明。

邱垂正提到，目前針對公務人員赴中國大陸的管制，要求11職等以上公務人員應得到內政部許可，11職等以下則是用人事管理方式處理，要求須向服務機關完成請假等相關程序，「因此在假日期間時也能自行前往中國大陸與港澳，目前沒有相關的管制機制」。

在這樣的情形之下，他坦言，「各機關恐怕沒有那麼遵守」。

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邱垂正強調相當重視這樣的問題，因此未來研議完整修法，將包含基層在內的所有公職人員納入，須依法取得許可，「目前正在研議並與相關機關商量，取得共識後就會推出」。

對於公務人員赴陸的行程，邱垂正則說明，若是透過聯審會機制，審查完整行程、赴陸目的，包含移民署在內的相關部會也都能提醒相關風險並把關。11職等以上公務人員但還未到須由聯審會審查的中間區塊，也會加強。（編輯：周慧盈）1140530

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