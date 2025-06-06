中國大陸機艦擾台 吳豊山：與和平發展背道而馳

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（中央社記者吳柏緯台北6日電）海基會董事長吳豊山說，「統戰」兩字在對岸似乎尋常，在台灣卻是兩個壞字眼。滲透分化尤其令台灣人民厭惡，至於機艦擾台，與所謂「和平發展」，根本背道而馳。他呼籲中國大陸善意解讀，攜手追求互惠共榮。

海峽交流基金會（海基會）今天下午舉行第12屆董監事第7次聯席會議，董事長吳豊山致詞時，做以上表示。

吳豊山說，總統賴清德在就職時宣示希望兩岸之間「以對話取代對抗，以交流取代圍堵，增進合作」之既有政策迄無改變。希望對岸善意解讀，同方向前行。同時呼籲對岸停止統戰分化，停止機艦擾台，並以正確的態度對待中華民國和2300多萬台灣人民，進而雙方窮盡智慮耐心協商架構兩岸新關係，攜手追求互惠共榮，以免所謂「和平發展」淪為沒有意義的口號。

他強調，「統戰」兩字在對岸似乎尋常，在台灣卻是兩個壞字眼。滲透分化尤其令台灣人民厭惡。

吳豊山表示，「和平發展」是當前兩岸最高領導人難得交集的共同語言，這是歷史難得的機遇，如果雙方能夠以具體行動付之實現，必可得來和平，增進兩岸人民福祉；如果言行殊途，那就必然淪為毫無意義的口號，徒然留待將來史家嘲笑。

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他嚴正指出，「多年來，對岸不斷強調兩岸族群同源、語文同根，並且希望台灣人民合唱什麼兩岸一家親不親」，假如其用心是為了推動兩岸和平發展，沒有人會故意惡解；可是漫無節制的滲透分化，以及每日震耳欲聾的機艦擾台聲響，卻擾亂了台灣人民的清思。換句話說，「說一套、做一套，台灣人民怎麼能夠接受？」

吳豊山進一步說明，據他所知，北京領導階層不乏智慮清明之士，如果能易位思考，易地而處，並站上歷史高點，看清兩岸其實休戚與共，進而了悟昨是今非，勇於改弦更張，那就善莫大焉。（編輯：周慧盈）1140606