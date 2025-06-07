中法外長通話 王毅：共同維護自由貿易

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（中央社記者李雅雯上海7日電）中國外交部長王毅應約與法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）通電話。王毅強調，中法應該共同堅持多邊主義，維護自由貿易；盼法國堅定正確立場，反對北約插手亞太事務。

中國外交部發布消息指出，王毅在6日應約與巴霍通電話。

王毅表示，中國國家主席習近平與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）最近通話，在中法加強戰略協作達成重要共識，雙方應籌備好下階段各層級交往。

王毅指出，歡迎法國派高級別代表出席上海2025世界人工智慧大會，雙方已透過對話協商達成解決經貿問題共識，還應加強人文教育交流，推動中法全面戰略夥伴關係和中歐關係健康發展。

王毅提到，中法具有獨立自主傳統，應增強戰略互信，尊重彼此核心利益，「台灣問題是中國內政，事關中國國家主權和領土完整，同烏克蘭問題存在本質區別」。

王毅強調，中國重視法國奉行一個中國政策的承諾，相信會將這一承諾落到實處，「希望法方堅持正確立場，反對北約插手亞太事務」。中法應共同堅持多邊主義，維護自由貿易，反對單邊霸凌行徑。

根據中國外交部消息，巴霍於通話指出，歡迎中國國家副主席韓正赴法國出席聯合國海洋大會，世界不確定性增多，法中關係重要性更加凸顯。法方視中國為朋友夥伴，堅定奉行一個中國政策，期待與中國保持高層交往，密切戰略溝通。

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巴霍提到，中法雙方加強人文交流，將發出強而有力的開放訊號，法國反對打貿易戰、關稅戰，願意繼續透過磋商解決經貿摩擦問題。

中法雙方另在烏克蘭、以巴衝突、伊朗核等問題交換意見。（編輯：張淑伶）1140607