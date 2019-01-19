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台灣燈會表演逾百場 首創水上劇場

最新更新：2019/01/19 13:35

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）迎接2019台灣燈會，屏東縣政府規劃多元主題表演節目，邀請逾百場國內外知名表演團隊及藝人演出；為展現東港大鵬灣獨特水域燈區，特邀法國水上烏托邦劇團表演。

2019台灣燈會2月19日到3月3日在屏東舉行，主燈區在東港大鵬灣，是台灣燈會30年來首度在水域舉行，縣政府今天召開記者會，公布今年燈會的表演節目亮點。

縣長潘孟安表示，為展現大鵬灣獨特水域燈區，特邀法國水上烏托邦劇團表演，也邀請英特爾無人機燈光秀（Intel Drone Light Show）演出，燈會將以陸、海、空兼具的表演藝術，帶給觀眾前所未見的感官震撼。

縣府表示，在東港與屏東市燈區天天都有不同型態的演出，除了國內表演團隊外，還有來自日本、韓國、西班牙、法國、印尼等國的演藝團隊；屏東市「勝利星村」舞台將從25日率先起跑。

縣府表示，燈會開幕秀以劇情式編導分成9幕，融合屏東的閩南、客家、原住民、新住民等族群文化精髓，長達4個半小時，並結合萬人點燈、水幕、水舞、煙火及主燈秀演出；燈會主舞台以「一日一主題、天天有主秀」的方式表演，每晚在大鵬灣燈區還有海洋嘉年華式的夜光遊行。

縣府今天也推出今年台灣燈會文創紀念商品亮相，有手拿包、筆記本、磁磚磁鐵、吸水杯墊、T恤共5款限量商品，20日起在屏東縣政府文化處、將軍之屋大樹冊店、潮州戲曲館、恆春民謠館同步發售；29日的屏東熱帶博覽會及燈會期間現場也設有展售區。（編輯：陳俊碩）1080119

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