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雞籠城隍日巡遶境登場 逾百公斤鹹光餅模型吸睛

最新更新：2019/09/14 16:41
「2019雞籠城隍文化祭暨護國城隍202年安座大典」系列活動「日巡遶境」14日下午登場，沿途並發放鹹光餅庇護信眾平安，廟方更特別製作重達180公斤的鹹光餅模型隨行遶境，除延續傳統外，同時也為基隆祈福。中央社記者王朝鈺攝　108年9月14日
「2019雞籠城隍文化祭暨護國城隍202年安座大典」系列活動「日巡遶境」14日下午登場，沿途並發放鹹光餅庇護信眾平安，廟方更特別製作重達180公斤的鹹光餅模型隨行遶境，除延續傳統外，同時也為基隆祈福。中央社記者王朝鈺攝　108年9月14日

（中央社記者王朝鈺基隆市14日電）雞籠城隍文化祭壓軸活動日巡遶境今天下午熱鬧登場，廟方特別製作重達180公斤鹹光餅模型跟著遶境，除期盼延續傳統文化外，並為基隆祈福，祈求民眾平安健康。

為慶祝雞籠城隍文化祭暨202年安座大典，包括台灣省城隍廟、松山霞海城隍廟、豐原城隍廟、南投草屯惠德宮等各縣市城隍爺及神將，下午1時起從基隆護國城隍廟出發遶境踩街，民眾紛紛拿起手機拍照，並爭相向開路的家將索取鹹光餅保平安。

包括基隆市長林右昌、基隆市議會議長蔡旺璉也出席活動，並參與扶轎，場面相當熱鬧。林右昌表示，雞籠護國城隍廟每年舉行大型慶祝活動及遶境儀式，他都會來參加，就是希望城隍爺護佑眾民。

廟方表示，今年特別準備城隍鹹光餅與城隍夫人餅分送平安給大家，鹹光餅意義在於讓小朋友壓驚保平安，城隍夫人餅則是應景慶祝中秋吃團圓，共準備5000個餅沿途發放給民眾享用。（編輯：戴光育）1080914

「2019雞籠城隍文化祭」系列活動「日巡遶境」14日下午熱鬧登場，民眾爭相向開路的家將索取鹹光餅，祈求平安。中央社記者王朝鈺攝　108年9月14日
「2019雞籠城隍文化祭」系列活動「日巡遶境」14日下午熱鬧登場，民眾爭相向開路的家將索取鹹光餅，祈求平安。中央社記者王朝鈺攝　108年9月14日
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