紙風車劇團下鄉 花蓮演出魔法書

紙風車兒童劇團8日晚間將於花蓮新天堂樂園機動驛站演出「紙風車魔法書」劇碼，與大小朋友共度一個愉快且難忘的夜晚。（蕭美琴服務處提供）中央社記者李先鳳傳真 108年11月4日

（中央社記者李先鳳蓮縣4日電）紙風車兒童劇團應立委蕭美琴之邀，8日晚間將於花蓮新天堂樂園機動驛站演出，這是蕭美琴力促紙風車劇團在花蓮的第6次演出，過去足跡曾遠至玉里、鳳林鎮等偏鄉。

這次紙風車劇團將演出「紙風車魔法書」劇碼，由「巫婆之舞」、「兵馬俑狂想曲」、「動物運動大賽」、「招財貓的故事」、「神奇黑光劇」5個片段組成，5種截然不同的戲劇形式，將讓大小朋友共度一個愉快且難忘的夜晚。

紙風車的兒童劇場以千變萬化的劇場元素，創造一個真實卻又夢幻的奇妙空間，從國家劇院到國小禮堂，看過紙風車劇團演出的觀眾超過900萬人次。

民進黨籍立委蕭美琴表示，自2015年9月開始「美琴之友協會」與紙風車劇團合作數場大戲與卡車藝術工程表演，帶給花蓮的孩子們難得的藝術體驗，曾邀約到玉里、鳳林、吉安等地演出，受到大小朋友好評。

今年再度力邀紙風車劇團來到花蓮，與花蓮縣小英之友會、台開集團以及在地公所共同辦理，讓花蓮的孩子能體驗到平日難以接觸的戲劇表演。（編輯：黃世雅）1081104