武漢肺炎衝擊藝文業 民團籲法令面幫助長期發展

（中央社記者范正祥台北15日電）武漢肺炎疫情衝擊藝文產業，立法院教育及文化委員會今天舉辦公聽會聽取紓困振興政策建言，與會民間團體建議，除了編列特別預算和推動相關措施，也期盼從法令面幫助藝文產業長期發展。

社團法人台灣技術劇場協會理事長林璞表示，疫情衝擊相關產業，全世界都遇到同樣的問題，在台灣大家也看到包括立法院和政府都想幫助相關產業度過難關。

談及政府對於藝文產業的紓困和振興，林璞表示，這段期間不應該再給「類固醇」而讓大家好像覺得短期間支持住了，但對產業來說長期並沒有真正的幫助。

林璞說，此時各部會應從不同法令面去健全藝文發展及對產業未來的支持。

台灣電影製作發展協會理事長吳功指出，受到疫情影響，目前在國際間包括很多影展都暫時停辦，但是未來疫情過後，電影產業仍將再度活躍，屆時台灣作品必須掌握契機推展到海外市場，希望政府有所擘劃支持台灣電影向海外市場進軍。

新北市出版商業同業公會理事長吳政鴻指出，受到疫情的影響，消費者避開人群場所不進入書店，書店的營運不但連帶影響出版品經銷商、物流業者，出版社不出新書的結果，也會影響編輯、美編、排版業者、版權經紀等，造成很多影響。

他說，出版業者長期以來爭取減免營業稅，因為目前包括報紙、雜誌、教科書都是免營業稅，希望這部分能夠加緊腳步，能不能在疫情階段直接宣布減免營業稅。

吳政鴻指出，各縣市文化局和國家所屬的圖書館每年都會編列預算購買書籍，明年有沒有可能增加購買圖書的預算，讓大家看到政府支持出版業的決心。

中華國際會議展覽協會秘書長林冠文表示，會展產業作為藝文產業的平台和窗口，這次也受疫情影響非常慘重，「我們是海嘯的第一排」，他呼籲紓困振興要有完備規劃，不能只救方便救的、容易救的，或是政治談判力比較大的。（編輯：蘇志宗）1090415