朱銘美術館兒童藝工再添生力軍 新小導覽員登場

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朱銘美術館19日籌辦兒童「藝工」結訓典禮，27名10歲到11歲的「藝工」們發揮創意，自製不同以往的「門」，象徵將通往開啟新視野的道路，這群小小導覽員也即將邁開步伐，每週日下午與遊客分享他們眼中與眾不同的美術館。（朱銘美術館提供）中央社記者王寶兒傳真 110年12月19日

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（中央社記者王寶兒台北19日電）導覽員是美術館、博物館不可或缺的身影，當小朋友也當起導覽員，想必會是新鮮體驗。朱銘美術館今天為兒童藝工結訓，未來每週日將帶領遊客體驗美術館之美，成為導覽員生力軍。

朱銘美術館發布新聞稿表示，朱銘美術館今天下午籌辦兒童藝工結訓典禮，27名10歲到11歲的兒童藝工發揮創意、透過雙手，自製不同以往的「門」，象徵將通往開啟新視野的道路，小小導覽員即將邁開步伐，在每週日下午與遊客分享他們眼中與眾不同的美術館。

朱銘美術館館長賴素鈴致詞分享，3月開始培訓今年的27名兒童藝工，5月就遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，全國進入第3級警戒，培訓也暫停3個月，孩子們在家長老師勉勵下，堅持完成培訓，實屬不易。

賴素鈴指出，今天舉辦結訓授證典禮，不僅是小朋友獲得1張結業證書，同時也是他們努力不懈的見證。

秉持創辦人朱銘「種活藝術的種子在心田」理念，朱銘美術館自2004年起推動「藝工社群計畫」，每年招募金山、萬里地區國小四、五年級孩童擔任小藝工。

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藝工培訓課程內容，包括藝術創作、生態環境認識及導覽訓練等，孩子會完成超過100小時的課程及數次導覽實習，至今已培育近300名小藝工。

今天包含金山、金美、大坪、大鵬、萬里、三和及中角國小等7校師長也出席授證典禮，朱銘美術館指出，師長們提到朱銘美術館兒童藝工的培訓，不僅讓孩子吸收許多藝術養分，透過團隊合作，也學習相互尊重與分享，讓孩子適性發展。（編輯：戴光育）1101219