出任「塞維亞理髮師」女主角 翁若珮：體力活

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羅西尼歌劇「塞維亞理髮師」12月22日、24日及26日將在台中國家歌劇院登場，由次女高音翁若珮飾演女主角俏淑女羅西娜，最後終於得到愛情。（台中國家歌劇院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 110年12月20日

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（中央社記者趙靜瑜台北20日電）次女高音翁若珮出任台中國家歌劇院羅西尼歌劇「塞維亞理髮師」女主角，這週起將在台中國家歌劇院演出。翁若珮說這個角色是體力活，「光演奏序曲沒唱，我已經在舞台上跑了3圈。」

翁若珮接受中央社專訪時表示，這是她第一次唱「塞維亞理髮師」，「都已經超超前部署了，但很少有歌劇像這齣如此複雜。」

翁若珮表示，疫情期間就已經開練，「羅西尼寫的音樂緊密，樂譜上有很多跑音與快速字群的發音，深具難度。」翁若珮說，再加上表演跟舞蹈，一開始排練時常常會腳步錯亂，顧到音樂忘了肢體，「現在已經練到肌肉成為反射動作，非常精準。」

翁若珮說，她最大的感想就是羅西尼寫得「不人道」，但是經過充分排練，「絕對可以執行。」

翁若珮說，從小在教會長大，自己個性又比較認生慢熱，這次演出「塞維亞理髮師」女主角俏淑女羅西娜，丹麥歌劇導演馬丁．林博（Martin Lyngbo）希望她的表演就是「在浴室洗澡唱歌般的感覺」，「整齣歌劇很歡樂開心，我也得學習外放。」

翁若珮說，這個導演設定每個角色都有好幾重意義，比如說理髮師費加洛其實是街友偽裝，音樂教師巴西里歐私底下是健身控，這些都讓這齣歌劇變得更有層次，也讓觀眾更有看戲趣味。

翁若珮聲音溫暖渾厚，深具宗教氣質，父母親成立台北榮光聖樂合唱團，翁若珮從小就在教會唱聖歌，「人家小孩子洗澡是唱兒歌，我是唱『彌賽亞』。」

翁若珮還記得她第一次在台灣演出歌劇是台北市立交響樂團製作的「鄉村騎士」，「光是看排練就學到很多。」翁若珮表示因為是第一次，即使沒有她的戲，她還是去排練場看排，熟悉服裝與鞋子，「穿高跟鞋要怎麼跑才不會有問題，如果有昏倒或是重摔的戲，上演前要戴上護膝，這些都是經驗。」

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現在正值翁若珮的演唱黃金時期，她坦言，很感謝這幾年不管是劇院或是樂團製作的歌劇，大部分都有次女高音的角色，「我很想安排獨唱會，但我會擔心跟歌劇演出邀約撞期。」翁若珮說，現在她在大學兼任，讓自己的生活保有彈性，「把握自己最好的狀態，多參與歌劇演出。」

羅西尼歌劇「塞維亞理髮師」將於12月22日、24日及26日演出，地點在台中國家歌劇院。（編輯：張雅淨）1101220