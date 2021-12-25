韓國攝影師記錄疫情下交流 盼展現台灣更多樣貌

（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）聯繫台韓觀光交流的短短兩個多小時航程，因COVID-19疫情斷絕至今近兩年，韓國攝影師金周奕透過影片記錄台韓民間在疫情下的交流，並以自己對台灣的溫暖記憶，希望讓渴望再訪或還沒能造訪台灣的韓國同胞看見台灣更多樣貌。

一場大疫，讓近年穩定成長的台韓互訪人次暴跌，卻讓台灣在韓國更廣為所知，許多韓國媒體報導台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下的防疫狀況，稱讚台灣在防疫、經濟上未顧此失彼，也讓更多人興起對於這塊土地的好奇心。

曾因工作派駐台灣、愛上台灣風貌與濃濃人情味的金周奕用影片記錄他在疫情中觀察到的台韓交流，搭配過去在台灣生活時拍下的影片，上傳至社群平台短短一週就突破14萬觀看次數。

影片一推出就衝上Instagram人氣貼文首頁，連金周奕自己都覺得相當驚訝，他接受中央社記者專訪時笑說，一般影片想上人氣貼文，大多必須下廣告，「沒想到反應那麼好」。

因為疫情已經兩年沒能造訪台灣的金周奕說，他發現即使實際交通斷絕，台韓交流仍在持續，除了台韓地方政府定期舉辦文化交流，互贈防疫物資，在韓國社群網站上也能看到留學生們自發進行語言交換、互相寄送只有在當地才能買到的零食等物品，金周奕發現很喜歡台灣的韓國年輕人似乎越來越多。

也因此，金周奕在接受駐韓國台北代表部邀請製作一部關於台灣的影片時，花了許多心力。「雖然我拍過不少影片，但在這部影片的製作過程中我想了很多」，金周奕說，雖然現在了解台灣的人越來越多，但包括身邊朋友在內，還是有不少人不了解台灣的處境，「他們可能會開玩笑說，台灣跟中國不是一樣嗎」，但身為台灣女婿，「我無法將這些話當作玩笑輕鬆看待」。

「韓國人提到台灣，最先想到的就是美食、夜市」，金周奕說，影片中除了用這些具代表性的影像，也放入他過去參加總統府住一晚活動時拍攝的影片，總統蔡英文、國旗、憲兵等都入鏡，他坦言，這些畫面在某些人眼中可能很敏感，「但我只是希望看這部影片的人可以認識到，台灣不是只有食物、士林夜市，還有其他樣貌」。

金周奕回憶，當年以攝影記者身分派駐台灣時，他憑著一股熱情就跑到觀光局毛遂自薦，展示自己製作的介紹台灣的書，「我也沒先聯絡，現在想起來就像瘋子一樣，但負責人還是很認真地聽我說」，金周奕說，光是這樣就讓他覺得很感動、很不好意思，沒想到對方後續還提議請他寫專欄，「這也讓我產生新的責任感，要讓韓國人知道更多有關台灣的事物」，這一寫，就是8年。

他常在自己經營的部落格及粉絲專頁上傳有關台灣的影片或文章，「有一些留言會說，『你是台灣人嗎？為什麼要說中國跟台灣不一樣？』，而且是韓文留言，可能是住在韓國的中國人或朝鮮族寫的」。

「我知道這次影片公開後，他們一定會很反感」，金周奕自認做好心理準備，沒想到連原本與金周奕簽約代為管理中國影音平台帳號的經紀公司都因此單方面通知解約，甚至要求違約金，「但合約上並沒說我不能提到台灣、不能說喜歡台灣，而這次影片甚至沒有上傳到中國平台」。

金周奕說，他理解經紀公司立場困難，不可能冒著其他網紅被平台封殺的風險，繼續與他合作，「我並不後悔，但讓我覺得可怕的是，我在自己的YouTube、Instagram上的活動都被中國監視、管制，而我甚至只是個外國人、也不住在中國」。

影片推出後，金周奕也接到許多親朋好友來電，要他低調行事，「最近美中與台灣之間糾紛的相關新聞越來越多，像之前的周子瑜道歉事件等，都讓越來越多韓國人開始意識到這個敏感議題，也擔心中國真的會做出什麼事」。

「韓國跟台灣其實有很多共同點」，金周奕說，包括有許多曾經歷民主運動的長輩，也相當重視緣分、人情，這次影片中訪問的台灣YouTuber作家Fion也提到在注重人情上的共同點，他說，「讓我發現原來台灣人也有一樣的想法」，希望可以透過點出這些共同點，消弭台韓民眾間「不好的感情」，也讓韓國人可以用更友善的態度看待台灣。（編輯：郭中翰）1101225