十大藝文新聞揭曉 疫情重擊藝文產業居冠

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台北藝術大學藝術行政與管理研究所主辦的「2021年十大藝文新聞」票選活動，27日由時藝多媒體總經理林宜標（左起）、北藝大校長陳愷璜、文化部次長李靜慧、台北市文化基金會松山文創園區總監陳玉秀、北藝大藝管所所長于國華共同揭曉結果。（北藝大藝管所提供）中央社記者趙靜瑜傳真 110年12月27日

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）2021年十大藝文新聞揭曉，「全台疫情警戒，藝文產業生計遭重擊」居冠；過去「十大」中表演藝術占多數，今年則是視覺藝術占4則，表演藝術新聞只占2則，消長之間也看見民眾對於藝文喜好的改變。

由台北藝術大學藝術行政與管理研究所主辦的「2021年十大藝文新聞」票選活動今天揭曉，第2名則為「文化藝術工作者及事業著作權保障辦法上路，保障藝文工作者創作權益」。第3名為「台灣的維納斯重見天日，黃土水塵封半世紀名作『甘露水』交付文化部永久典藏」。

第4名到第7名依序是「文獎條例三讀通過，強調保障藝文勞動權益」、「數位、紙本藝FUN券開放登記，逾萬藝文場所可用」、「兩廳院OPENTIX售票平台4月1日正式營運，1元就能線上觀賞演出」、「北車鳥人『夢遊』陪伴通勤族11年於今年7月撤下 民眾不捨：老鳥下台一鞠躬」。

第8名到第10名依序是「奈良美智特展開幕，為台灣創作『朦朧潮濕的一天』首亮相」、「故宮鎮院三寶特展，下次看要等10年，谿山行旅、早春圖、萬壑松風合體展出」、「防疫在家也能欣賞表演藝術！『藝Fun劇場精采上線』邀民眾空中相挺！」

文化部次長李靜慧今天出席記者會表示，十大藝文新聞票選活動由文化人作媒體觀察，對文化政策有指標性意義。

李靜慧說，她自己也是北藝大藝管所畢業，過去票選曾經一度取消，但最後又重新發展開來，「這次能夠來現場參加，其實對我自己很有意義。」希望未來可以繼續下去，讓藝文聲量持續加倍。

北藝大藝術行政與管理研究所教授劉蕙苓表示，今年開放全民票選第11年，今年跟往年不同的是，過去「十大」中都是表演藝術新聞居多，今年則完全相反，視覺藝術占了4則，表演藝術只有2則。

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除此之外，文化部主導的藝文政策包括文獎條例等在今年有非常突破性的進展，也成為大家所關心的話題。

2021年十大藝文新聞票選由北藝大藝術行政與管理研究所主辦，今年回收1149份問卷，由劉蕙苓帶學生從數百條藝文新聞逐條篩選，選出30條，範圍涵蓋表演藝術、視覺藝術、文化政策與文化資產等4大類別，在11月29日到12月13日期間讓民眾上網投票，選出前10名。（編輯：張雅淨）1101227